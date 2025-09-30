10月天象肉眼可見彗星、獵戶座流星雨 最佳觀賞時間曝

萊蒙彗星10月上旬至中旬動態圖。（圖由台北天文館提供）

10月份即將到來，台北市立天文館今（30日）指出，10月份天象精彩萬分，不僅有肉眼可見的C/2025 A6「萊蒙彗星」，10月21日更是獵戶座流星雨極大期，預估天頂每小時流星數（ZHR）約為20。

台北天文館表示，今年初才被發現的C/2025 A6「萊蒙彗星」近期快速增亮，10月初可望達到約4等，至10月21日通過近地點時更可升高到3等，成為少見的肉眼彗星。天文館建議，10月上旬可於日出前朝東北方嘗試搜尋；中旬後則於日落後朝西北西方向觀察，透過雙筒望遠鏡可更容易辨識出其棉絮般獨特的身影。

10月21日，也是獵戶座流星雨極大期，預估天頂每小時流星數為20，實際觀賞每小時約可見12顆流星左右，屬於中等規模的流星雨。天文館介紹，這場流星雨的母體彗星正是著名的哈雷彗星，特色為流星速度快，有機會看到明亮而帶尾痕的火流星；隨輻射點在晚上9點40分東昇後，流星數量也將逐漸增多，且今年無月光影響，非常適合欣賞。

「火星合水星」也將發生於10月21日，前後數日傍晚，水星與火星連袂現身於西南西方低空，白色水星與橙紅色的火星相距僅約2度，在雙筒望遠鏡中是不可錯過的美景。

天文館補充，10月12日凌晨有「月掩五車五」天象，11日晚間起，月球即逐漸靠近金牛座中1.7等的亮星五車五，至12日凌晨1點41分發生月掩星，2點33分復出，非常適合以雙筒望遠鏡或小望遠鏡觀察。另外，10月30日為今年最後一次水星「東大距」，水星與太陽的距角達23.9度，亮度約-0.1等。可於此前後幾天的日落後至18時前的短暫時段內，在西方低空找到這顆難得一見的行星。

10月21日將迎來獵戶座流星雨極大期。（圖由台北天文館提供）

