為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    最高月薪逾49K！南投森林護管員招考8名 開放報名

    2025/09/30 10:37 記者劉濱銓／南投報導
    林保署南投分署今年將招考8名森林護管員，術科測驗包含騎乘循環檔機車與負重跑步。（圖由林保署南投分署提供）

    林保署南投分署今年將招考8名森林護管員，術科測驗包含騎乘循環檔機車與負重跑步。（圖由林保署南投分署提供）

    林保署南投分署今年將招考8名森林護管員，自9月30日至10月30日受理甄試報名，月薪3萬3198元起，進用依年終考核可逐步加薪，最高每月薪酬4萬9797元，甄試採兩階段應試，有術科，以及筆試、口試，一律通訊報名，不受理現場與電子郵件報名，詳情可上南投分署網站

    林保署南投分署表示，森林護管員工作多樣且具挑戰性，包括森林資源管理、搶救森林火災、撫育更新、步道巡護，以及野生動植物與棲地保護、林道維護、治山防災等，此外，近年還延伸至林下經濟推廣、山林知識傳承、社區活動及里山環境教育等多元面向。

    擔任森林護管員不僅需要體能與專業，更要有熱愛自然的心，適合報考者須具備身心健康、體格健壯、能耐勞苦等，第一階段術科測驗於11月29日舉行，內容包含騎乘循環檔機車與負重跑步，第二階段筆試及口試則於11月30日登場，包含作文、森林及自然保育概論，以及口試，若嚮往大自然，想要將職業與山林緊密結合的民眾，可把握今年的護管員招考。

    林保署南投分署今年將招考8名森林護管員，術科測驗包含騎乘循環檔機車與負重跑步。（圖由林保署南投分署提供）

    林保署南投分署今年將招考8名森林護管員，術科測驗包含騎乘循環檔機車與負重跑步。（圖由林保署南投分署提供）

    林保署南投分署今年將招考8名森林護管員，需具備體能與熱愛大自然的心。（圖由林保署南投分署提供）

    林保署南投分署今年將招考8名森林護管員，需具備體能與熱愛大自然的心。（圖由林保署南投分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播