最高月薪逾49K！南投森林護管員招考8名 開放報名

林保署南投分署今年將招考8名森林護管員，術科測驗包含騎乘循環檔機車與負重跑步。（圖由林保署南投分署提供）

林保署南投分署今年將招考8名森林護管員，自9月30日至10月30日受理甄試報名，月薪3萬3198元起，進用依年終考核可逐步加薪，最高每月薪酬4萬9797元，甄試採兩階段應試，有術科，以及筆試、口試，一律通訊報名，不受理現場與電子郵件報名，詳情可上南投分署網站。

林保署南投分署表示，森林護管員工作多樣且具挑戰性，包括森林資源管理、搶救森林火災、撫育更新、步道巡護，以及野生動植物與棲地保護、林道維護、治山防災等，此外，近年還延伸至林下經濟推廣、山林知識傳承、社區活動及里山環境教育等多元面向。

擔任森林護管員不僅需要體能與專業，更要有熱愛自然的心，適合報考者須具備身心健康、體格健壯、能耐勞苦等，第一階段術科測驗於11月29日舉行，內容包含騎乘循環檔機車與負重跑步，第二階段筆試及口試則於11月30日登場，包含作文、森林及自然保育概論，以及口試，若嚮往大自然，想要將職業與山林緊密結合的民眾，可把握今年的護管員招考。

