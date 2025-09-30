光復重災啟動一戶一社工 全程協助罹難者家屬

花蓮縣政府社會處啟動「一戶一社工」機制，全力協助罹難者家屬。（縣府社會處提供）

馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，花蓮縣政府啟動「一戶一社工」機制，希望提供罹難者家屬即時心理輔導，並動員社工團隊針對後續緊急物資協助及後續生活照顧。

縣府社會處長陳加富指出，縣長徐榛蔚連日來除視察現場災情與救援進度外，特別交代社會處關心罹難者家屬，表達深切哀悼與慰問之意，縣府同步啟動「一戶一社工」機制，全力協助罹難者家屬各項協助。

縣長徐榛蔚表示，這次災情來得又急又猛，對地方造成重大衝擊，縣府將全力協助災民重建家園，並強化預警系統與地質監測，避免類似災難再度發生。針對失去親人的家庭，縣府社會處已成立關懷小組，安排專責社工提供個別化協助，讓每個家庭在最困難的時刻，都能感受到社會的溫暖與支持。

縣府社會處指出，目前已連繫罹難者家屬，盡全力協助與陪伴，讓家屬無後顧之憂，安心陪伴亡者走完最後一程。後續將依家屬需求提供心理諮商、法律協助、生活物資與臨時安置等服務，並與鄉公所及相關民間資源密切合作，落實即時關懷、不遺漏任何一戶。

