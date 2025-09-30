為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    堰塞湖潰流第8天蓄水量持續減少 已釀18死、6失聯、121傷

    2025/09/30 10:06 記者陸運鋒／新北報導
    堰塞湖溢流口持續沖刷，周圍崩塌及溢流道二側坡面仍不穩定，蓄水量595萬噸持續減少，潰流後至今水位已下降118.5公尺，維持紅色警戒。 （記者陸運鋒翻攝）

    堰塞湖溢流口持續沖刷，周圍崩塌及溢流道二側坡面仍不穩定，蓄水量595萬噸持續減少，潰流後至今水位已下降118.5公尺，維持紅色警戒。 （記者陸運鋒翻攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流進入第8天，中央災害應變中心今舉行第22次工作會報，由副指揮官、交通部主任秘書沈慧虹主持，截至今天上午9時30分，已釀18死、6失聯、121傷，堰塞湖溢流口持續沖刷，周圍崩塌及溢流道二側坡面仍不穩定，蓄水量595萬噸持續減少，潰流後至今水位已下降118.5公尺，維持紅色警戒。

    堰塞湖下游河道清疏尚未完成且光復鄉淹水風險高，於目前紅色警戒下，調整追加警戒機制，堰塞湖集水區有明顯降雨、發生地震（震度5弱以上）將運用防空警報系統，比照海嘯警報發布程序。

    水利設施部分，3處堤防受損，光復一、二、三號堤防長度約2860公尺，28日已順利封堵缺口，河道也完成改道，29日主要施作土方圍堰及混凝土塊與太空包調放約完成300公尺，今日怪手陸續進場支援總計86台。

    此外，總計818件，共開設2處收容236 人，市話待修復86戶、基地台待修復20座，花蓮旅宿安置能量充裕，目前提供受災戶安置的旅宿飯店有74 家。

    中央災害應變中心今舉行第22次工作會報，由副指揮官、交通部主任秘書沈慧虹主持。（記者陸運鋒翻攝）

    中央災害應變中心今舉行第22次工作會報，由副指揮官、交通部主任秘書沈慧虹主持。（記者陸運鋒翻攝）

