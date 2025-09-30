為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    淡水鼻頭街人行道友善坡道完工 嬰兒車、輪椅通行更安全便利

    2025/09/30 11:06 記者羅國嘉／新北報導
    新北市淡水區鼻頭街與中正東路交叉口因人行道設有樓梯，長期造成嬰兒車家長及行動不便者通行不便，並存在安全疑慮，目前該處坡道已設立完工。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水區鼻頭街與中正東路交叉口因人行道設有樓梯，長期造成嬰兒車家長及行動不便者通行不便，並存在安全疑慮。日前有民眾向市議員陳偉杰反映後，服務團隊隨即邀集相關單位會勘，經討論決議將該處增設友善坡道，目前已完工，以利讓嬰兒車、輪椅與行動不便者皆能順利通行，不必再為高低落差、階梯阻礙所困。

    陳偉杰指出，日前接獲民眾陳情，淡水鼻頭街與中正東路交會處現有設施設有樓梯，對於需使用嬰兒車的家長、行動不便者來說通行相當困難，不僅造成不方便，更可能因為高低落差而產生潛在安全風險，經邀集淡水區公所、新北市養護工程處、台北市捷運工程局及北捷公司共同會勘。經多方討論，決議增設友善斜坡道，改善高低落差問題，確保輪椅及嬰兒車能順利通行。

    陳偉杰表示，環境優化不僅提升日常生活便利性，更大幅強化通行安全，未來將持續推動公共環境更加完善與友善。

