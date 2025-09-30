為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中老字號溫水室內泳池今熄燈 在地人嘆：30年青春回憶走入歷史

    2025/09/30 10:11 記者許國楨／台中報導
    台中市西屯區青海路上的「假期」室內溫水游泳池，已有30年歷史。（記者許國楨攝）

    台中市西屯區青海路上的「假期」室內溫水游泳池，今（30 日）天正式吹熄燈號，而這座游池陪伴在地人超過30年，不僅是許多孩子學游泳的起點，也是居民週末休閒、親子同樂的重要場所，消息一出，讓不少台中人不捨直呼「青春回憶要消失了」。

    假期游泳池自創立以來，成為許多孩子學游泳的第一站，無論是暑假密集班、學校合作課程，或是週末親子共游，這裡盛滿了民眾的汗水與笑聲，更因為全年溫水設施不受天氣限制，冬天裹著毛巾跑出泳池的畫面，更是許多人記憶深處難以抹去的一幕。

    而該泳池在30年間見證了城市變遷，許多家長回憶，當年帶著小孩一同學游泳，如今小孩早已長大成人，但泳池卻將走入歷史，也有市民感慨，這裡是陪伴自己度過青春歲月的重要場所，「少了一塊生活拼圖，真的很不捨。」

    館方近期在公告中特別感謝學員與會員多年來的支持，除確定將在9月30日正式結束服務，並規劃退費登記協助處理相關事宜，場內牆壁依舊掛著一張張潛水與泳隊的照片，象徵著曾經無數的學習、比賽與歡笑。

    泳池內還有泳客，館方已公布確定在9月30日正式結束服務。（記者許國楨攝）

