    首頁 > 生活

    破紀錄！8千斤柚子塞爆彰化家扶構成「幸福牆」。

    2025/09/30 10:24 記者湯世名／彰化報導
    姚勝豐號召眾人合贈8千台斤柚子，構築成一道「柚子牆」。（記者湯世名攝）

    「柚」見面了！中秋節前夕，彰化縣和美鎮在地直播主姚勝豐號召大家一起捐贈8千台斤的柚子給彰化家扶中心，今天（30日）運抵家扶塞爆大廳成一座「柚子牆」，分裝後將送給1728戶受扶助家庭，讓受助家庭親子感受過節「柚」見幸福的氛圍。家扶主任王震光指出，姚勝豐第6年捐6千台斤、第7年捐7千台斤，今年第8年雖然柚子產量減少價格上漲，但他與愛心人士依舊實現承諾霸氣捐贈8千台斤，打破外界單筆捐贈柚子給彰化家扶的紀錄。

    姚勝豐的好友們在8月初就已經主動向他詢問，今年何時要捐愛心柚給家扶兒享用，有鑑於捐贈第6年送出6千台斤柚子、第7年送出7千台斤，今年第8年當然也不能免俗的大手筆捐出8千台斤。中秋節前夕由姚勝豐等人親自將800箱柚子送達到彰化家扶，期待讓家扶兒提前品嚐到中秋節的傳統美味，同時感受到來自社會的支持與鼓勵。

    姚勝豐表示，中秋節是與家人團圓的時刻，但對於一些弱勢家庭來說，經濟壓力可能讓他們難以享受這份節日的喜悅。此次捐贈的8千台斤柚子，有親友、粉絲、企業、宮廟等各行各業的力量，共同參與這項愛心行動。

    家扶主任王震光說，台南的柚子產區7月遭到颱風「丹娜絲」侵襲，導致有大量柚子被吹落，因此今年柚子除了價格不斐，產量更是減少許多，但「豐哥」依舊實現承諾，第6年6千台斤、第7年7千台斤，今年第8年高達8千台斤，愛心柚將家扶大廳塞爆，也打破外界單筆捐贈柚子給彰化家扶的紀錄。

    直播主姚勝豐（左4）等人捐贈8千台斤柚子給彰化家扶。（記者湯世名攝）

    8千台斤柚子將分送給彰化家扶的受扶助家庭。（記者湯世名攝）

