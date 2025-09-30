為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    TTXC10/10駁二登場 國際頂尖產業人士交流對話

    2025/09/30 10:59 記者蘇福男／高雄報導
    2025TTXC台灣文化科技大會10月10日起，將在高雄駁二藝術特區熱鬧登場。（圖由文化部提供）

    2025TTXC台灣文化科技大會10月10日起，將在高雄駁二藝術特區熱鬧登場。（圖由文化部提供）

    2025TTXC台灣文化科技大會10月10日起，將在高雄駁二藝術特區熱鬧登場，今年首度於產業週推出文化科技國際研討會，超過30場精彩產業交流活動，涵蓋AI、XR、虛擬製作、沉浸內容和文化體驗專業等，邀請近百位國內外頂尖產業人士共襄盛舉。

    文化部指出，今年TTXC自10月10日至26日在駁二舉辦，以「AI共創×內容新經濟」為主題，其中，文化科技國際研討會22、23日在高雄Pinway駁二八號倉庫舉行，為期2天共6場專題對談，受邀講者陣容扣合近期文化科技動態，包括製作Netflix熱門韓劇《魷魚遊戲》及《淚之女王》VFX（視覺效果）韓國公司Westworld Studio創辦人Daniel Son、世界三大視效巨擘之一Wētā FX執行長謝安、轉譯熱門IP《鬼滅之刃》結合VR技術遊樂設施日本環球影城AR/VR創意體驗總監Arif Khan，以及曾與凡爾賽宮和奧賽美術館合作的VIVE Arts節目總監Samantha King等文化科技先行者，透過專業交流與國際對話，台灣將與全球共同探索未來文化科技產業的機會與挑戰。

    TTXC國際研討會提供產業專家跨域對話的契機，也開放給一般民眾參與，鼓勵對影視、科技與文化創作有興趣的觀眾聽講，透過世界級專家的經驗交流，台灣影視與文化內容人才可持續拓展全球視野，為產業升級與跨國合作立下基礎。

    更多大會活動訊息，請關注「TTXC台灣文化科技大會」社群平台官方網站

