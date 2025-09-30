北捷優先席再爆衝突！網傳「慣犯阿嬤」逼讓座 遭年輕人一腳踹飛

台北捷運示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

台北捷運29日下午再度爆發優先席（原稱博愛座）爭議。一名白髮老婦因不滿年輕乘客未讓座，持包包揮打對方，卻反遭年輕人一腳踹倒，場面一度失控。影片曝光後在網路引發熱烈討論，甚至有網友認出該名老婦是捷運上針對博愛座罵人的常客。

綜合媒體報導，事發於淡水信義線開往淡水方向的列車，當時車廂內座位並未全滿，仍有其他空位。老婦卻堅持要坐在優先席，理由是「東西很多，想掛在旁邊」，見年輕人不讓座，便揮包多次擊打對方。年輕人先將隨身物品交給鄰座保管，隨後起身反擊，一腳將老婦踢到對面座位。

請繼續往下閱讀...

事發影片 可見，老婦倒在對面的座位上後站起身要求報警，並聲稱只是想掛東西才要對方讓座，「我現在才知道他是男的」還指控對方「很可怕」。現場乘客隨即上前安撫，並有人透過對講機通報站務人員，最後老婦悻悻然地離去，總算結束一場鬧劇。

畫面曝光後引發熱烈討論，網友紛紛留言表示「旁邊不是還有座位」、「踢得好！阿嬤還有力氣拿袋子打人，代表身體硬朗應該不需要博愛座」、「他最後那句是在講『我現在才知道他是男生』嗎？所以如果是女生就可以這樣欺負？」、「這種老人就是慣犯 到處找人亂 才一腳幫她找到座位很客氣了吧」

還有人指出這位老人是捷運上慣犯，常用這種方式強迫女生讓座，「她不是第一次逼人讓座」、「我懷孕20周有人要讓位給我，阿嬤直接用雨傘打我搶座，說妳是胖還是懷孕我看不出來」、「我也遇過這個阿姨！當時懷孕30幾週坐博愛座，這位阿姨拿雨傘敲我的膝蓋要我讓位」。

不過也有人認為即使遭遇不理性行為，也不應訴諸暴力，「老人的骨質疏鬆、肌肉流失，很容易跌倒骨折，或更嚴重，踢那一腳也許解氣，但可能得不償失」。

台北捷運公司則回應，優先席依《身心障礙者權益保障法》設置，目的是提供真正有需求的乘客使用，呼籲民眾發揮同理心。若遇爭議，可透過對講機通知行控中心，或在車站向站務人員反映，亦可透過AI智慧客服協助處理。

相關新聞

阿嬤在北捷逼年輕人讓座被踹飛 捷警隊：將依違反社維法偵辦

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法