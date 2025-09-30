為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮光復重災受災戶土地等權狀遺失 重辦規費全免

    2025/09/30 10:21 記者游太郎／花蓮報導
    光復災區災情嚴重，受災戶達2千戶，重新申請地籍謄本等將免收規費。（記者游太郎攝）

    樺加沙颱風造成馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉嚴重淹水，造成當地居民財產重大損失，受災戶達2千戶，花蓮縣政府今天宣布，災民如因本次災害影響，需向地政機關申請核（補）發權利書狀、地籍謄本、圖冊或閱覽地籍資料等，及申辦建物測量、土地複丈、繼承登記案件等各類規費等，得免予繳納。

    縣府地政處指出，本次災害影響的災民，如原持有的不動產權利書狀因災害受損或遺失，或需申請相關地籍資料、測量、複丈及繼承登記等，均可逕至縣內各地政事務所申請辦理，並告知櫃台服務人員為馬太鞍溪堰塞湖潰流受災戶，即可減免相關規費。

    災民就以上減免措施如有相關疑義可逕洽以下機關：

    花蓮縣政府地政處地籍科，聯絡電話03-8224926

    花蓮縣花蓮地政事務所，聯絡電話03-8225135轉101

    花蓮縣鳳林地政事務所，聯絡電話03-8761103轉113

    花蓮縣玉里地政事務所，聯絡電話03-8883171轉125

