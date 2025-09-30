地下化電廠！綠能多元再添生力軍 后里圳小水力發電廠啟用

后里圳小水力發電廠啟用。（記者張軒哲攝）

近年政府推動能源轉型政策，積極推動再生能源朝多元化發展，並配合「再生能源發展條例」放寬小水力發電設置形式，鼓勵利用既有水利設施及旁通水路進行引水發電，讓小水力電廠地下化。農田水利署於后里圳渠道沿線設置地下化小水力發電設施，於今（30）日舉行啟用典禮。

小水力發電運用水位高低差等原理，利用水流衝擊水輪機來產生電力，后里圳幹線小水力發電位於后里區后安段44地號，台中市府經發局去年2月核准后里圳幹線小水力發電土地容許申請案，利用后里圳穩定水源及地勢落差，在不影響原有灌溉功能的前提下，成功轉換為綠色能源，預計每年發電量可達36萬度，提升綠電供給量，達到能源多元化目標，展現農業水利設施多元利用的創新成果。

恆水綠電公司執行長鄒飛逯表示，這是用地下化渦輪式發電，被喻為看不見的電廠。

今日啟用典禮，經濟部能源署及農田水利署、后里地區農會等單位近百人共同參與，農水署長蔡昇甫親自剪采，並安排現場導覽，介紹設施運作模式及未來展望，見證綠能發展。

后里圳小水力發電廠啟用，採用地下化渦輪發電。（記者張軒哲攝）

