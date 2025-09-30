為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    地下化電廠！綠能多元再添生力軍 后里圳小水力發電廠啟用

    2025/09/30 09:58 記者張軒哲／台中報導
    后里圳小水力發電廠啟用。（記者張軒哲攝）

    后里圳小水力發電廠啟用。（記者張軒哲攝）

    近年政府推動能源轉型政策，積極推動再生能源朝多元化發展，並配合「再生能源發展條例」放寬小水力發電設置形式，鼓勵利用既有水利設施及旁通水路進行引水發電，讓小水力電廠地下化。農田水利署於后里圳渠道沿線設置地下化小水力發電設施，於今（30）日舉行啟用典禮。

    小水力發電運用水位高低差等原理，利用水流衝擊水輪機來產生電力，后里圳幹線小水力發電位於后里區后安段44地號，台中市府經發局去年2月核准后里圳幹線小水力發電土地容許申請案，利用后里圳穩定水源及地勢落差，在不影響原有灌溉功能的前提下，成功轉換為綠色能源，預計每年發電量可達36萬度，提升綠電供給量，達到能源多元化目標，展現農業水利設施多元利用的創新成果。

    恆水綠電公司執行長鄒飛逯表示，這是用地下化渦輪式發電，被喻為看不見的電廠。

    今日啟用典禮，經濟部能源署及農田水利署、后里地區農會等單位近百人共同參與，農水署長蔡昇甫親自剪采，並安排現場導覽，介紹設施運作模式及未來展望，見證綠能發展。

    后里圳小水力發電廠啟用，採用地下化渦輪發電。（記者張軒哲攝）

    后里圳小水力發電廠啟用，採用地下化渦輪發電。（記者張軒哲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播