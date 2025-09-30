為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義縣水產精品加值產業園區 開發進度嚴重落後遭糾正

    2025/09/30 10:02 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣水產精品加值產業園區僅1家建廠但尚未營運。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水產精品加值產業園區，目前僅1家建廠但尚未營運，嘉義縣審計室糾正指出，逾8成購地廠商未能於2年期限內完成建廠而辦理展延，開發進度緩慢，而且設置的簡易污水設施也不符預期效益，都亟待研謀改善。

    審計室說，嘉義縣政府為扶植中小漁企業及促進養殖漁業產業升級，規劃設置「嘉義縣水產精品加值產業園區」，可供開發總面積約為8.96萬平方公尺， 其中產業用地產土地共14筆，面積約5.44萬平方公尺，都已全數標售。

    審計室指出，購地廠商因諸多因素影響，建廠進度緩慢，逾8成未能於2年期限內完成建廠而辦理展延，其中獲准展延興工期限者逾8成迄仍未開工，致該園區開發進度緩慢，土地低度利用。另考量污水工程期程延宕，耗資937萬餘元設置2套簡易污水設施，也因遲未有廠商完成建廠營運排放廢污水，不符其設置效益等情事。

    縣府表示，建廠展延，主因為購地廠商於購地後，受新冠疫情、縣內各產業園區、科學園區建廠高度需求、國際情勢動盪，以及大環境缺工與通膨等影響，廠商因應局勢調整建廠期程。

    縣府說，園區污水處理廠原預計於今年中完成，但有廠商於2023年建廠時表示，將於2024年上半年營運，並有污水排放的需求，因應園區廠商需求，並符合環保相關法規，才建置臨時性簡易污水處理設施。惟後續廠商因大環境缺工及通膨等因素，導致建廠期程延而未使用臨時性簡易污水處理設施。

    嘉義縣水產精品加值產業園區漂亮廠房與雜草叢生形成強烈對比。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水產精品加值產業園區土地大多處於閒置狀態。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣水產精品加值產業園區污水處理廠。（記者蔡宗勳攝）

