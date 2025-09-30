為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗縣暫停受理電子遊戲場申請15年惹議 嚴訂電子遊戲場設置新規

    2025/09/30 09:48 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗市合法的電子遊戲場，多數位在北苗地區。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府已15年暫停受理電子遊戲場申請，近期業者向苗縣府申請遊戲場仍不受理，遭業者向監察院陳情，苗縣府工商發展處因而制定「苗栗縣電子遊戲場業設置自治條例（草案）」嚴格把關，該條例今（30）日獲苗栗縣政府縣務會議中通過，將送苗栗縣議會審議通過後公布施行。

    苗縣府工商發展處指出，全縣目前登記電子遊戲場總家數為46家，普通級3家、限制級43家，營業中31家；停業中15家，另因近15年來暫停受理該業之新登記與設立，近日業者申請電子遊戲場不予受理案，遭監察院於去年9月來函要求苗縣府說明原委。

    苗縣府指出，苗栗縣於2017年9月公告不予受理苗栗縣電子遊戲場業設立之依據備受挑戰，且被民眾指涉行政怠惰情事，若仍不予受理民眾申請案，民眾於行政訴訟勝訴後，將續向監察院陳情；如未制定自治條例，勢將依「電子遊戲場業管理條例」及「商業登記法」審核，其條件過於寬鬆，對青少年身心及治安之影響甚鉅。

    苗縣府表示，為規範苗栗縣電子遊戲場業之設置，以維護社會安寧、公共安全及縣民身心健康，因而制定苗栗縣電子遊戲場業設置自治條例，以明定電子遊戲場業營業場所應符合之規定；若經營電子遊戲場業涉及賭博行為的處置作為等。

    條例中規定，設置場所除須遵守土地使用分區之規定，還須符合消防安全及衛生法令之規定，同時普通級電子遊戲場營業場所應距離幼兒園、國中小學、高中、職校、醫院等機構1000公尺以上。限制級電子遊戲場營業場所應距離幼兒園、國中小學、高中、職校、醫院等機構2000公尺以上。若經營電子遊戲場業涉及賭博行為者，自司法警察機關查獲之日起3年內，該營業場所同一地址不得再行申請設立電子遊戲場業等。

