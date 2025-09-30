「鏟子超人」也可打！光復災區提前接種流感疫苗 糖廠醫療站即起全日開打

光復鄉災區的流感疫苗接種站，今天起在糖廠醫療站受理接種，不限身分，人在光復鄉就可施打。（花蓮縣衛生局提供）

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災區昨比全國提早開始接種流感疫苗，第一天有265人完成疫苗施打，今天第二天疫苗接種團隊改前往光復糖廠的醫療站阿嬤廚房餐廳（糖廠街12號）提供公費疫苗施打，光復鄉居民、外縣市的鏟子超人、乃至現場工作人員都可以接種。

衛生局表示，每年流感疫苗接種主要是光復鄉衛生所負責，由於衛生所也是堰塞湖溢流受災戶，內部設備損壞，因此光復鄉的疫苗接種站今天起將在光復糖廠醫療站開設，上午9點起到下午3點接種公費疫苗，來接種的人員只要報身分證號碼，不用健保卡，且開放外縣市志工接種。

衛生局表示，昨天第一天接種就有開放志工，不過許多外地來的志工可能擔心占用資療資源，都說「是來幫忙的，不是來打針的」，但因鏟子超人也來自各縣市，因為國內類流感疫情升溫，確實也可能把流感病毒帶進來，光復鄉居民又是中老年居多，因此如有需求也都歡迎接種，「只要你人在光復鄉，包括光復鄉民、各縣市志工、現場工作人員」，不限身分，全部都是流感疫苗接種的對象。

災區目前提供醫療站的單位及地點一覽。（衛生局提供）

光復鄉災區提前開放疫苗接種，對象也包括來自全國的鏟子超人、志工。（記者花孟璟攝）

