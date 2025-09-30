公館圓環拆完首個上班日 永和、新店往台北塞爆 網怨：景美開始塞

今上午9點半透過「羅斯福路五段211巷路口」的即時影像也可看到，前往公館方向的車道被汽機車塞爆，即使已經綠燈依舊無法動彈，機車也只能卡在車陣中望洋興嘆、無可奈何。（圖擷自即時影像）

公館圓環拆除工程昨完成，今天迎來第一個上班日，但一早就傳出車流壅塞，不僅從中永和過福和橋到公館堵塞，從新店往公館的羅斯福路車輛也大排長龍，甚至一路塞到羅斯福路五段，連機車都動彈不得，引發大批民眾抱怨，在網路上更有民眾直言，從景美就開始塞，建議趕快跳公車改搭捷運。

根據民眾透露，今上午7點20分前從永和區成功路搭公車要前往公館，原本最多10分鐘的路程，卻卡了快半小時。在threads上也陸續有網友發文質疑「在福和橋上面塞了20分鐘」、「快瘋@@ 到底要多早出門」、「福和橋往公館方向直接塞住，下個橋要等4次紅綠燈？？第1次在橋上待那麼久的」。今上午9點10分透過GOOGLE MAP查看路況，仍可見圓環周邊的多處路段紅通通。

今天上午8點多在PTT也有鄉民在八卦板發文諷刺「今天公館圓環塞爆了，往市區方向居然只有2道，笑死人了。一路從師大分部塞到武功國小。有沒有公館圓環今天塞爆了的卦？」在發文底下也有網友留言表示「7:30在景隆街，現在（08:23）還沒過」、「景美開始塞QQ是紫爆那種」、「這塞車程度已經超過平時上班」、「圓環南側往北幹嘛多一個紅綠燈啦，還禁止右轉，本來可以右轉分流去台科大的」、「保七那條路一天不開，就無法疏散景美車流提早前往芳蘭路臥龍街」、「公車塞爆，提早下車改ubike QQ」等。

在臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」也陸續有民眾PO文抱怨，除了有網友貼出羅斯福路六段往台北市區方向塞爆，有網友更PO文直言「雖然已經快10點，但是羅斯福路還是塞車得很嚴重」、「坐公車往羅斯福路的鄉親注意，塞車從景美橋就一路塞到公館，鄉民通報景美-公館至少要40分鐘，大坪林-公館甚至1小時，趕快下車換捷運吧」、「目前羅斯福路六段開始（往台北市區的方向）塞到爆炸，連機車都不會動，住新店10年第一次看到這種盛況」。

