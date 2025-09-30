2025搖滾台中獨家合作日本富士搖滾 集結台日泰港韓卡司嗨起來

搖滾台中集結台日泰港韓卡司嗨起來。（圖：市府提供）

雙十國慶晚會後，「2025 搖滾台中」接棒在圓滿戶外劇場與文心森林公園熱血登場！今年再次與日本富士搖滾音樂祭 ROOKIE A GO-GO 舞台合作，邀請超過50組國內外樂團接力演出，包含金曲歌王HUSH、大勢樂團美秀集團、超人氣樂團老王樂隊，以及日本超人氣樂團 Cody・Lee （李） 攜手雙金得主洪佩瑜國際級同台演出，更有來自韓、港等地的重量級樂團齊聚開唱。

今年雙十國慶晚會在圓滿戶外劇場與文心森林公園舉行，替國家慶生後，搖滾台中將於10月11日及10月12日，接棒到圓滿戶外劇場與文心森林公園熱血登場。

請繼續往下閱讀...

台中市新聞局說明，搖滾台中是全台最具代表性的免費大型音樂祭之一，今年再次與日本富士搖滾音樂祭 ROOKIE A GO-GO 舞台合作，邀請多組備受矚目的日本新秀樂團來台演出，包括 HOME、ANORAK!、SATOH、眞名子新等，將最前線的音樂能量帶到台中。

新聞局指出，今年活動將設置4個舞台，超過 50 組樂團輪番演出，不僅有台灣金曲級音樂人齊聚，更邀請多組國際樂團參與，其中包括日本 w.o.d.、韓國 Romantic Punch、香港 Kolor，以及偶像系搖滾團體 「ぜんぶ君のせいだ。」 首次登台；同時，泰國The Octopuss 與新加坡 Goose我鳥也將加入演出。

新聞局表示，洪佩瑜將於台中搖滾攜手日本搖滾樂團Cody Lee 合唱，香港搖滾天團KOLOR今年也受邀演出，展現跨國交流與多元風貌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法