穩固捷運高架橋梁 新北汐東線基樁全面施工

捷運汐止東湖線施工中，目前展開全套管基樁鑽掘施工。（圖由捷運局提供）

捷運汐止東湖線工程如火如荼展開，朝向2032年完工的目標邁進，目前展開全套管基樁鑽掘施工，象徵進入主體結構施作的里程碑。新北市捷運工程局表示，汐東線以高架型式為主，地面上除了有墩柱支撐，地面下還有深入土層的基樁，成為穩固高架橋梁的重要結構。

捷運局指出，捷運汐止東湖線9月4日第1支全套管基樁鑽掘動工，目前第4支灌漿完成，今天將進入第5支基樁施作；汐東線以高架形式為主，列車未來在高架橋梁上的軌道行駛，地面上有墩柱支撐著高架橋梁，地面下還有深入土層的基樁，如同植物的根部深入土壤，穩固高架橋梁。

捷運局說明，全套管基樁工法是利用搖管機將鋼製套管一邊旋轉、一邊往下鑽掘，並利用吊車配合抓斗將土壤取出，鑽掘的同時反覆上述的動作，達到設計要求的深度後，清除樁底淤泥再吊放鋼筋籠，最後利用特密管灌漿，就完成1支基樁。

捷運汐止東湖線全長約5.56公里，共設置6座車站及1座機廠，串聯新北汐止、台北東湖及南港，完工通車後，從汐止前往台北市區尖峰時段可節省半小時通勤時間，未來與民生汐止線、基隆捷運銜接，將延伸至基隆八堵、台北市南港及大稻埕。

捷運汐止東湖線朝向2032完工的目標邁進，圖為完工的車站模擬示意圖。（圖由捷運局提供）

