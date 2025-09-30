為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    擾動「93W」生成路徑系集曝！ 颱風論壇：10月次週有颱風接近訊號

    2025/09/30 10:07 即時新聞／綜合報導
    歐洲數值模式系集顯示，「93W」在高壓強勢導引下將穩定偏西移動，直接影響機率不高。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

    關島西方海域有一熱帶擾動正在發展，目前已經被編號為「93W」，未來有機會發展成為颱風，雖然直接影響台灣機率低，但要觀察外圍環流是否在通過時影響花東地區；另外模擬系集顯示，10月第2週熱帶系統依然活躍，颱風通過台灣附近的訊號依然明確，應持續觀察。

    天氣粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」PO出擾動「93W」的歐洲數值模式系集圖指出，目前位於關島西方海域的「93W」逐漸醞釀發展中，預估未來幾日會逐漸增強，有機會成為颱風，若成颱將是今年第21號颱風「麥德姆」（Matmo，美國提供，大雨）。

    歐洲數值模式系集顯示，由於未來1週太平洋高壓勢力籠罩台灣附近，「93W」在高壓強勢導引下將穩定偏西移動，預估週五（10月3日）前後穿越菲律賓呂宋島，直接侵襲台灣的機率極低，但要觀察其北偏幅度，外圍環流是否在通過時影響花東地區。

    「颱風論壇」提醒，10月第2週熱帶系統依然活躍，颱風通過台灣附近的訊號依然明確

    但仍有不小變動及變數，持續追蹤。

