淡水孔雀魚、海水小丑魚怎養同一缸？ 澎科大養殖系招生吸睛

澎科大養殖系壓箱寶，海淡水觀賞魚共缸，放置在教學大樓二樓。（民眾提供）

當淡水的孔雀魚與海水的小丑魚，在同一個水族缸展示，讓許多人驚艷不已，更好奇是如何創造奇蹟？但這只是國立澎湖科技大學養殖系初入門技術，新生必學，多年來展示缸一直放在教學大樓2樓，成為養殖系之寶。但近年來少子化衝擊也波及澎科大，養殖系4個年級不到100個學子，新生更不足20人，只能端出壓箱寶，希望能增加招生噱頭。

澎湖最高學府國立澎湖科技大學，前身國立高雄海事專科學校澎湖分部，在1991年成立，1995年獨立設校為國立澎湖海事管理專科學校，2000年升格為國立澎湖技術學院，至2005年改制為科技大學。現設有人文暨管理、觀光休閒及海洋資源暨工程等3個學院，共有12個學系、5個研究所以及通識教育中心，屬小型科技大學。

由於國立澎湖科技大學為國家培養海洋漁業、觀光休閒、科技及管理的各種人才，不僅提供澎湖在地人才培訓機會，拉近與台灣本島之教育落差，也對當地產業、經濟與文化之提升有直接貢獻。

今年為澎科大成立24週年，受到少子化衝擊，加上位處澎湖離島，在招生、教師聘任、學生實習、學術交流等面向均較台灣本島學校困難，考驗更為嚴峻。養殖系受到衝擊最大，4個年級不到百人，新生僅有19人，對於海洋立國的台灣而言，更是隱憂，因此提出海淡魚共缸，不僅觀賞魚，連養殖魚也能，江湖一點訣，道破不值錢，就等著新生前往探索。

淡水孔雀魚與海水小丑魚共缸，成為澎科大養殖系新生必修課程。（民眾提供）

