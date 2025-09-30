為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗苑裡石鎮里重要聯外道路 石頭坑街獲中央挹注將改善路面

    2025/09/30 09:11 記者蔡政珉／苗栗報導
    苑裡石鎮里重要聯外道路，石頭坑街獲中央挹注將改善路面。（洪晃琦提供）

    苑裡石鎮里重要聯外道路，石頭坑街獲中央挹注將改善路面。（洪晃琦提供）

    苗栗縣苑裡鎮石頭坑街為聯絡苗50線、苗43線重要道路，扮演苑裡鎮石鎮里居民聯外交通功能，加上高爾夫球場與著名溫泉飯店位於其中，常有不少觀光、休閒車流行經。不過，苑裡鎮代會主席洪晃琦、鎮代江世坤接獲反映，指出石頭坑街因長期車輛行經受損，洪晃琦、江世坤邀集苑裡鎮公所會勘後，透過公所向中央爭取獲補助約990萬元，鎮公所自籌約1300萬，將改善路面，估計12月底發包。

    苑裡鎮公所表示，苑裡鎮公所近年積極推展社區活動機能；環境永續經營與都市的發展可相輔相成，接獲陳情會勘後，洪晃琦提報計畫透過鎮公所送交內政部國土管理署核定補助，目前已委外設計規劃案，預計改善長度2.2公里道路、寬度約7公尺。

    洪晃琦指出，石頭坑街長期扮演苗50線與苗43線連絡道角色，不少里民進出常利用石頭坑街往來；另外，苗50線可通往地方著名的高爾夫球場加上近年來進駐的溫泉飯店，且與石鎮里相鄰的蕉埔里擁有不少觀光果園，常有遊客透過石頭坑街聯絡，道路長期未重新鋪設改善，也影響交通安全。

    江世坤表示，石鎮里農田正重劃中，利用石頭坑街進出居民增加，加上前往溫泉飯店與高爾夫球場多透過苗43線經石頭坑街在銜接苗50線後前往，觀光廊帶已經形成，道路建設更顯重要。

