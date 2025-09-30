為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鏟子超人留下愛！光復車站前出現二手雨鞋大隊

    2025/09/30 09:04 記者花孟璟／花蓮報導
    光復車站前出現大批二手雨鞋，都是前幾天鏟子超人留下的鞋子、用過的鏟子整理後放在站前給志工拿。（記者花孟璟攝）

    花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖23日大洪災，土石泥流淹掉半個光復鄉，八方來援的鏟子超人自備打掃工具、雨鞋踩進泥濘中，昨晚收假搭火車離開光復車站，不少人在車站前留下穿過的雨鞋，現場有志工昨晚把數百雙雨鞋洗乾淨，提供今天新來的鏟子超人使用！

    「這些雨鞋帶回去也用不到了，不如留下來，讓其他志工不用買也能有雨鞋用」！現場幫忙的志工說，昨天離開的鏟子超人上車前換上自備鞋子，留下泥濘的雨鞋，志工就把雨鞋一雙雙洗乾淨，還細心把穿過的臭雨鞋內部做消毒，並依照尺碼在光復車站前列隊整齊，讓新下車的鏟子超人一眼就能看到！

    雖然教師節連假昨結束，今天一早搭火車到光復的鏟子超人比起前兩天少，但還是有新來的台北志工早上7點就搭車抵達光復車站，搭上民間自發派出的貨車深入災區；來挑雨鞋的志工劉先生說，自己不是來第一天，之前穿的雨鞋似乎有破掉會漏水進去，因為雨鞋從厚厚的泥地拔進拔出，很感謝有二手雨鞋穿，而且雨鞋為了防止走泥地拔不出來，鞋子外面的腳踝處還可纏上膠帶，雨鞋卡住小腿肌就可避免雨鞋和腳分開！

    當地民眾說，光復鄉災區仍然非常需要鏟子超人投入，目前市區已經逐步清理中，往中學街、敦厚路、佛祖街一帶往北都還有大量土砂，光復國中的棒球場也全部被1米高的泥巴掩埋，天氣熱泥巴乾掉變得很難清，若有小山貓支援民宅更好。

    志工清洗及消毒過後的雨鞋依照尺碼排列，供新來的或有需要的鏟子超人挑選。（記者花孟璟攝）

    光復車站前二手雨鞋大隊排排站。（記者花孟璟攝）

    無障礙坡道的地面仍有大批尚未清洗的雨鞋待整理！（記者花孟璟攝）

    公路中斷、鏟子超人最主要的交通工具就是搭乘火車。（記者花孟璟攝）

    教師節假期結束，今天早上7點從光復站下車的鏟子超人，人數比前兩天減少。（記者花孟璟攝）

    超人們風塵僕僕走出災區入口光復車站，迎向東部的熾熱陽光，今天又將是揮汗如雨的一天。（記者花孟璟攝）

