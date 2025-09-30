為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    夏季天氣持續至雙十連假 天氣粉專：高溫10月中才下降

    2025/09/30 09:21 即時新聞／綜合報導
    天氣粉專指出，夏季型態天氣將持續至雙十連假前，到了10月中，高溫才會逐步下降。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（30日）各地大多為晴到多雲，午後南部地區及山區有局部短暫雷陣雨。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，夏季型態天氣將持續至雙十連假前，到了10月中，高溫才會逐步下降；週末熱帶系統對台灣無直接影響，但水氣可能讓花東及恆春半島轉為多雲短暫陣雨天氣。

    天氣風險公司分析師薛皓天今天上午在臉書貼文表示，高壓系統強勢，其勢力範圍可延伸至中國江西一帶，台灣受高壓壟罩影響，水氣較少、天氣穩定，預估高壓偏強的情況可持續至下週。本週天氣受太平洋高壓影響，各地天氣大致為晴時多雲，午後降雨大至集中於山區，平地局部有零星短暫雨，白天未下雨前感受炎熱，且紫外線強，大台北地區、西半部局部有36度或以上高溫，其餘地區也有33至35度高溫。

    薛皓天說，目前在關島一帶有熱帶擾動93W在發展，預估近10月2日有機會增強為熱帶性低氣壓，預計沿著高壓邊緣向西北西方向移動，後續在接近呂宋島時有機會增強為輕颱，週五（10月3日）下半天系統逐漸接近呂宋島，依目前預報研判對台灣無直接影響，不過其外圍環流所帶來的水氣仍可影響花東及恆春半島，東南部受外圍雲系影響時間大致為週五至週六（10月4日），花東及恆春半島將轉為多雲短暫陣雨天氣，預估墾丁有7至9級陣風機會。

    薛皓天續稱，此熱帶系統進路南海逐漸西行後，下週一（10月6日）高壓又再度增強，其勢力範圍可從華中一路延伸至琉球群島，預估高壓能維持至下週五（10月10日），後續將減弱東退，台灣維持夏季型態天氣至雙十連假前。雙十連假天氣仍有變數，北方系統活躍的情況下，南方也有低壓槽的建立，連假前兩天應該可維持夏季型態天氣，最後一天假期有鋒面報到的跡象，北部及東半部開始轉陣雨天氣，其餘地區水氣也偏多，局部有午後雷陣雨。

    薛皓天也說，不過AI模式對於雙十連假天氣系統有不同看法，台灣會進入大低壓帶，各地轉多雲或陰有短暫雨天氣。目前來看10月中期後，秋天的感覺會逐漸明顯，且高溫會逐步下降，北部及東北部將又迎來濕涼的天氣。薛皓天補充，時間距離仍遙遠，到時是否有熱帶系統或是鋒面影響，都有很大的變數，請多追蹤最新的天氣資訊。

    圖 圖
    圖 圖
