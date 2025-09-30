神秘龍杖「蛻皮」啟用！鵝鑾鼻保安宮祈福添神蹟。（記者蔡宗憲攝）

屏東鵝鑾鼻保安宮的福德正神，向來以尊崇位階聞名，相傳是4670年前上古炎帝神農氏第6子化身的福德星君。長久以來，殿內獨缺1柄「龍杖」，始終是信眾心中的遺憾；4月間台南南鯤鯓代天府五府千歲南下巡禮，認證廟後百年榕樹上神聖龍杖，補全神威。昨日，值星吳三王再度親臨，操持「蛻皮」啟用儀式，讓這柄充滿神秘傳說的古杖正式蛻變。

回溯龍杖發現過程，宛如天啟般奇蹟。副主委李惠菁回憶，連日祈福中，信眾冥冥中感受到神明指引，循線爬上榕樹高處，赫見1柄散發靈光的古杖，造型古樸、雕滿龍紋，與福德星君傳說中的神器特徵絲絲入扣。為求慎重，保安宮緊急邀請南鯤鯓代天府五府千歲前來驗證。池王親自指示，將龍杖置於廟頂，經歷七七四十九天淨化儀式，吸納天地靈氣，完成「蛻皮」初禮。6月22日取下時，全廟洋溢神力回歸的氛圍，場面盛大熱鬧。

南鯤鯓代天府與保安宮交誼深厚，此次更動員副董事長黃淇荃、代天宣化行善團團長及義竹六三王府執事全員南下，參與「龍杖蛻皮啟用」大典。五府千歲值星吳三王親自把關，確保每一步儀軌無虞。這不僅是宗教盛事，更是兩廟情誼的嶄新篇章。

昨日儀式「蛻皮」啟用，龍杖在煙霧繚繞中緩緩蛻去凡塵，象徵神力徹底甦醒。李惠菁表示，「龍杖回歸福德星君後，我們將推出多元祈福方式，讓民眾以不同形式接近神恩盼帶給大家更多庇佑。」她強調，這柄龍杖不只補全神駕，更是地方信仰凝聚的象徵，當地居民深感榮耀，紛紛表示將持續為保安宮重建貢獻心力。

台南南鯤鯓代天府五府千歲值星吳三王再度親臨，操持龍杖「去皮」啟用儀式。（記者蔡宗憲攝）

李惠菁盼龍杖回歸福德星君後，讓民眾以不同形式接近神恩盼帶給大家更多庇佑。（記者蔡宗憲攝）

