    首頁 > 生活

    公館圓環正交路型首上班日 蔣萬安視察不時眉頭深鎖

    2025/09/30 08:51 記者董冠怡／台北報導
    台北市長蔣萬安（中）視察，左為副市長李四川，右為交通局長謝銘鴻正在說明車流情況。（記者董冠怡攝）

    台北市長蔣萬安（中）視察，左為副市長李四川，右為交通局長謝銘鴻正在說明車流情況。（記者董冠怡攝）

    公館圓環拆除後第一個上班日，台北市長蔣萬安早上7點半左右到現場了解車流情形，他表示，整體看起來還算順暢，不過仍需觀察一段時間，並且持續優化標線、號誌。看見大量機車流，蔣不時眉頭深鎖，頻繁與副市長李四川、工務局長黃一平、交通局長謝銘鴻等人交換意見，大約待了50分鐘，於8點20分離去。

    蔣萬安指出，圓環拆除後，正交路型四個方向除了福和橋往公館需兩段式左轉，其他方向開放直接左轉；公車專用道平面化，東西向要轉彎往公館、文山的公車路線，都會進入專用道行駛，大幅減少跟汽機車交織的狀況，提升順暢度、降低事故發生。

    蔣萬安提到，整體看下來，還是福和橋下來的機車量較大，針對當地里長反應119巷出入動線不像以前直接（指可以匯入基隆路銜接市區），會再持續觀察。另外，也會評估左轉號誌將適度調整，他特別感謝施工團隊17天完工，以及在地居民的體諒。

    蔣萬安說，昨天看到很多民眾實測，他自己也有開車經過，並將實際感受、可以改善的設施反映給交通局，讓民眾更清楚。

