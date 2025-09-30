國際獅子會300-C2區出錢出力 協助花蓮光復鄉重建

國際獅子會300-C2區總監許吉本（右2）發起即時救援行動，協助花蓮災區清淤泥，昨並到災區勘查。（獅子會提供）

馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，大批「鏟子超人」前進災區協助救災，國際獅子會300-C2區總監許吉本也發起即時救援行動， 到災區進行3天的熱食送餐及雇用清運山貓跟大貨車，協助災區救災，第一專區主席李榮志獅友並接力發動各分會及獅友捐款逾200萬元。許吉本說，這些經費將持續用在協助災區清運淤泥等用途，希望災民早日能回歸家園。

台灣最美風景是人！除了有許多志工利用連假前往花蓮協助救災，國際獅子會300-C2區於24日即由總監許吉本發動即時救援行動，帶著外燴團隊在現場供應熱食提供災民及工作人員等食用，並動員11輛山貓跟大型貨車，協助災區清運淤泥，恢復道路。

國際獅子會第一專區主席李榮志獅友，並接力發動各分會及獅友捐款，目前捐款已逾200萬元，而該區獅友在7月的丹娜絲風災動員中更是自主捐贈了4百多萬元，見證獅友共善的力量。

許吉本昨並率秘書長詹順發，駐區總監特別助理林碧峰，公關長洪勝忠等連夜趕往花蓮光復鄉，與花蓮區獅友對接勘查災區、落實善款善用。許吉本說，目前大量物資捐贈湧入災區，但災區復建工作仍相當艱鉅，因此，該區獅友捐款將持續用在雇用大型機具，協助災區清運淤泥等工作，希望早日協助災區復建，讓災民重返家園。

國際獅子會300-C2區發起即時救援行動，並雇用大型機具及貨車等協助花蓮災區清除淤泥等。（獅子會提供）

