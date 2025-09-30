為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    手刀開搶322座位！台金航線雙十節收假日加班機上午9點開賣

    2025/09/30 08:24 記者吳正庭／金門報導
    金門縣政府協調10月12日台金空中航線雙十節台北往返金門加班機，9月30日上午9點開放訂位。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府表示，由縣府協調10月12日台金空中航線雙十節台北往返金門加班機，即將於今天上午9點開放訂位，由於只有來、回各1趟班機，籲請有需要的民眾把握機會。

    縣府指出，縣府於雙十節連假第1波訂位結束後，隨即於9月13日至17日執行鄉親機位需求調查，經統計登記機位需求，多為金門往返台北航線，縣府立即協調交通部民航局與立榮、華信航空公司爭取加班機，並同意保障各航班搭載人數後，於非常緊湊的時間內協調出雙十節加班機。

    縣府強調，此次加班機預計加開台北、金門雙向時段來、回各1趟班機，可提供322個座位數，將於9月30日上午9點統一受理民眾訂位。由於機位有限，提醒民眾要有「短時間內即可能售罄」的心理準備，縣府也將視實際需求，持續跟航空公司協調爭取加開班機。

    縣府表示，此次加班機是台北往返金門航線，華信航空公司預計10月12日晚上6點20分以738機型由台北飛金門，返航是同機型同日晚上8點20分由金門飛台北。

    縣府表示，民眾於訂票確定後，務必於訂位日起3日內開票，以免訂位遭航空公司取消；管制期間（雙十節管制期間10月9日至13日）的加班機訂位機票，都會加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等規範。

    金門縣政府協調10月12日台金空中航線雙十節台北往返金門加班機時間表。（金門縣政府提供）

