    秋日「走讀山村微旅行」 11/9探索奧萬大原民文化與風光

    2025/09/30 08:29 記者張協昇／南投報導
    奧萬大「走讀山村微旅行」，推出頌缽療癒身心之旅。（林保署南投分署提供）

    2025奧萬大草地野餐音樂會，將於11月8日（六）、9日（日）兩天舉行，入園門票只要10元，兩天活動除了音樂會、市集及體驗活動外，9日也將推出「走讀山村微旅行」半日遊，設計5條特色體驗旅程，邀請旅人深度探索奧萬大與周邊部落，感受原民文化與自然風光。

    林業及自然保育署南投分署指出，奧萬大位於南投仁愛鄉，鄰近親愛、萬豐、法治3村及5個原民部落，族群涵蓋泰雅族、賽德克與布農族，是台灣原民文化的匯聚點，南投分署近幾年來積極推動在地共好，以奧萬大為核心，連結周邊部落，串聯旅遊與文化體驗。

    南投分署表示，配合草地野餐音樂會舉行，推出5條「走讀山村微旅行」，包括結合溪流繪本療癒與香糯米香氛體驗的「萬大溪畔繪本旅」；讓旅人們在森林樂章融入頌缽共鳴中，與山林一起呼吸帶來身心放鬆的「奧萬大頌缽療癒之旅」；走進隱身山林中的木構建築，探索能源故事的「萬大電廠建築旅」；邀請旅人前往體驗梭織工藝與手作溫度的「親愛部落編織旅」；以及能親手採收時蔬，品味鮮美蔬果的「曲冰部落食農採集旅」。

    該活動採收費報名制，半日遊含奧萬大門票、停車費及午餐，雙人票共1680元，有興趣民眾可上KKTIX售票平台 訂購。

    奧萬大「走讀山村微旅行」，推出萬大溪畔繪本旅，進行香糯米香氛體驗。（林保署南投分署提供

    奧萬大「走讀山村微旅行」，推出親愛部落編織旅，體驗梭織工藝。（林保署南投分署提供）

    奧萬大「走讀山村微旅行」，推出萬大電廠建築旅，探訪山林中的木構建築。（資料照）

