    首頁 > 生活

    嘉市光織影舞10／4起登場 假日期間規劃接駁專車

    2025/09/30 08:14 記者丁偉杰／嘉義報導
    2025光織影舞各展區試證，吸引民眾搶先觀賞。（讀者提供）

    中秋節連假將至，嘉義市城市IP「2025光織影舞」光影藝術展將於10月4日起登場，活動為期16天，市府為方便民眾前往活動地點北香湖公園，規劃在活動假日期間推出交通接駁專車，分別於10月4至6日、10月10至12日，及10月18至19日行駛，串連市立棒球場停車場（KANO遊客中心）、嘉義火車站前站與北香湖公園。

    市府觀光新聞處表示，10月4日開幕晚會7點登場，將由幻術師吳冠達帶來「夢境魔幻秀」，邀請「鐵肺歌后」戴愛玲與「情歌王子」李聖傑獻唱；活動期間每日下午4點至晚間10點，還有市集、多元表演節目，打造幻想與創意交織的夢幻嘉年華。

    8大光影藝術展區裝置亮點，包括「追光的起點」、「花園幻境」、「舞動潮光」、「瘋狂茶會」、「光月疊影」、「愛麗絲玫影」、「林間笑影」及「夢醒時分」。其中9公尺高的愛麗絲造型氣偶，及在北香湖面打造4.5公尺高多層次轉動的月亮，形成一幅最耀眼的視覺饗宴。

    觀光新聞處說，活動假日期間接駁車往返棒球場停車場（KANO遊客中心）、嘉義火車站前站及北香湖公園。

    去程首班車於下午5點半自棒球場停車場（KANO遊客中心）開出，末班車則在晚間9點，期間每半小時一班，共有8班；回程首班車自北香湖公園於晚間6點20分發車，末班車則於晚間10點20分發車，期間每半小時一班，共有9班。

    2025光織影舞「光月疊影」展區裝置亮點今天搶先亮相。（圖為模擬照，嘉市府提供）

    2025光織影舞「愛麗絲玫影」展區裝置。（圖為模擬照，嘉市府提供）

