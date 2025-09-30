為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大台北高溫上看36度 外出注意「過量級」紫外線

    2025/09/30 06:37 即時新聞／綜合報導
    今日各地高溫約31至36度，尤其在大台北有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（30日）各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有機會出現局部大雨，民眾中午過後外出請留意天氣變化，並攜帶雨具備用。

    今日溫度方面，各地高溫約31至36度，尤其在大台北有局部地區可能出現36度以上高溫，各地低溫約25至27度。今日中午前後紫外線偏強，紫外線指數預報方面，台澎金馬全都達到「過量級」，民眾在戶外活動時請注意防曬，並多補充水分。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，北部、中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

    週三（10月1日）至週四（10月2日））太平洋高壓偏強，各地大多為晴到多雲，未雨時高溫炎熱，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週五（10月3日）至週六（10月4日）受南方雲系影響，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    下週日（10月5日）至下週一（10月6日）水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週三至下週一東半部高溫約31至32度，西半部高溫33至36度，澎、金、馬高溫約30至32度；低溫方面台澎金馬則約為24至27度。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    31 ~ 41 31 ~ 38 32 ~ 36 27 ~ 35

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

