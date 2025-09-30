未來一週續防37至38度高溫 菲東熱帶擾動發展中

「林老師氣象站」指出，而目前在南海至菲律賓東部，甚至再東延至關島附近，被一個大低壓帶籠罩，有利熱帶擾動發展，目前預估在菲東的熱帶擾動93W本週五將掠過菲律賓陸地，侵台機率較低。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，受太平洋高壓影響，今日至下週一各地晴朗炎熱，北台高溫上看37、38度。而目前在南海至菲律賓東部，甚至再東延至關島附近，被一個大低壓帶籠罩，有利熱帶擾動發展，目前預估在菲東的熱帶擾動93W本週五將掠過菲律賓陸地，侵台機率較低，外圍環流影響程度則需看路徑偏北的程度。另在中秋節於台灣東方遠海可能還有另一熱帶擾動，不過目前各國模擬差異還很大，須持續觀察。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，由於太平洋高壓勢力持續西伸，南海至菲島東部外海，甚至再東延至關島附近海域，幾乎被一個大低壓帶籠罩；而在這個大低壓帶內，只要環境條件配合，常易有熱帶擾動在其內生成、發展。

「林老師氣象站」預估，熱帶擾動93W未來在環境駛流場導引下，將穩定向偏西方向移動，預估週五前後將會掠過菲律賓的呂宋島陸地，對於臺灣直接侵襲的機率相對較低。預估93W在進入南海之前，強度應該維持在熱帶性低氣壓；在進入南海之後，強度則有機會再提昇為颱風。

至於外圍環流是否在其通過菲島陸地前後階段，影響到迎風面的花東地區天氣，仍需取決於路徑偏北的幅度。目前評估，以10/3、10/4（週五、六）這2天，對台影響最大。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至下週一受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；午後局部山區偶有短暫降雨的機率；週五至下週日熱帶擾動通過呂宋島、南方水氣增多，花東及恆春半島有局部降雨的機率。

根據最新美國模式及歐洲模式模擬顯示，熱帶系統從菲律賓東方海面發展，後續將偏西北西、穿過呂宋島，並通過海南島北側、雷州半島一帶，進入廣西、越南北部。歐洲模式模擬顯示，預估中秋（10月6日）在台灣東方遠海另有一熱帶擾動，但各國模式模擬差異很大，應續觀察。

吳德榮指出，熱帶系統從菲律賓東方海面發展，後續將偏西北西、穿過呂宋島，並通過海南島北側、雷州半島一帶。歐洲模式模擬顯示，預估中秋（10月6日）在台灣東方遠海另有一熱帶擾動，但各國模式模擬差異很大，應續觀察。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

