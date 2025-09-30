09/30 各報重點新聞一覽

勞動部長洪申翰接受本報專訪時警告，巨大案不能視為「單純個案」，業者都應將此視為「重大經營風險」。（記者方賓照攝）

獨家專訪》強迫勞動成重大風險 巨大案警鐘 洪申翰：將訂指引輔導

產銷捷安特品牌的上市公司「巨大機械」，日前遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布「暫扣令」，是台灣首次有製造業被CBP指控涉及強迫勞動的重大人權事件。勞動部長洪申翰接受本報專訪時警告，不能將此案視為「單純個案」，業者都應將此視為「重大經營風險」；勞動部已著手研議強迫勞動指引，並針對人權議題擬定廠商輔導計畫，期望可協助企業辨識、評估風險，進而避免風險。

監院警示 威脅國安 政院：將參考他國 是否限制下載TikTok

監察院八月通過調查報告，指TikTok（抖音國際版）對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅國家安全，包含蒐集用戶個資儲存於中國、兒少個資很可能為中共所掌握、以及對台散播錯假訊息的平台，行政院應積極檢討改進。行政院發言人李慧芝昨日強調，是否應進一步限制業者提供民眾下載及使用的問題，數位部會與相關部會蒐集參考研究其他國家類似做法。

藍擬提堰塞湖災後重建條例 政院：丹娜絲特別條例已含花蓮

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，釀十八死、六失聯、一一四傷。立法院國民黨團將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，協助災民恢復家園。

盧特尼克拋美版矽盾說 美台晶片產能五五分

美國商務部長盧特尼克廿七日表示，在中國大陸毫不掩飾要奪取台灣的情況下，美國不能再過度依賴台灣半導體，必須推動美台晶片產能「五五分」方案，他將努力溝通說服台灣。他同時挑戰傳統「矽盾」論，認為唯有美國本土晶片產能充足，才有能力真正保護台灣，他的目標是將美國晶片自製率從百分之二提升至百分之四十。

陽光行動／打造步行城市 人行道普及率、遮蔭不及格

全球掀起打造「步行城市」風潮，除了民眾走得安全、舒適，體驗豐富多元的街景與活動，也有利健康及節能減碳；但檢視台灣城市的步行環境，人行道普及率不到一半，人們身陷「行人地獄」之中，面對都市熱島加劇及極端天氣，公共運輸場站周邊的遮蔭防曬設計也付之闕如，亟待改善。

盧特尼克：台灣的大案子快定了

美國商務部長盧特尼克27日受訪時，強調推進半導體本土製造的決心，目標是將晶片自製率提高至40％。他稱，美國太依賴台灣生產的晶片，這對雙方都不好，他提議美台生產各半，也就是「五五分」。盧特尼克還對「矽盾說」拋出新的註釋，認為美國晶片產量充足，才有助於保護台灣。

馬太鞍溪改道成功 2周內完成土堤防線

花蓮縣馬太鞍堰塞湖潰壩造成光復鄉慘重災情，「禍首」馬太鞍堰塞湖蓄水量降低，但狀況不穩，有土石崩落風險，中央災害應變中心仍列紅色警戒。連日來溪水也溢往市區，增加救災難度，水利署29日指出，已成功將馬太鞍溪水流引導改道，避免溪水流到市區，能提升救災效率，並預計2周內完成第一道土堤的防線建置。

監察院八月通過調查報告，指TikTok（抖音國際版）對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅國家安全。

行政院昨強調，現行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」災區範圍已包含花蓮縣全區。

