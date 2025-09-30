新財劃法減補助》高雄捷運通車段生變？岡山路竹2A段評估修正

高捷岡山路竹2A段工程進度約29%。（翻攝捷運局官網）

高雄捷運路網疑因《財政收支劃分法》修正，面臨約103億元中央補助款缺口，加上物價與人工等成本高漲，使得高雄下一條通車的捷運路段、通車期程恐有變化？高市捷運局指出，正評估向中央提報，關於岡山路竹延伸線二A的修正計畫。

高雄捷運岡山路竹延伸線起點銜接第一階段岡山車站，往北行經岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、台鋼科技大學、路竹市區，止於湖內區台鐵大湖車站附近（台1線與台28線交會口），全長11.63公里，採高架化分為2A、2B兩階段。

其中的2A段是高捷路網下一個通車段，共規畫設置RK2到RK6等5座車站，全長約7.75公里，總工程經費約279億元（含中央補助147.5億元），目前整體工程進度約29％，通車期程設定2027年，但先前傳出中央補助款驟減逾百億元，加上近幾年物料、人工等成本高漲，使得這一段捷運進度備受關注。

捷運局說明，目前整體工程進度符合預期，正進行包括基樁鑽掘、台一線兩側明溝加蓋、自來水管線遷移、BSS7主變電站施作等，通車目標仍設定2027年。

但捷運局也坦言，受到國際物價影響致缺工缺料、與重大管線遷改作業影響，加上補助款缺口等因素，正評估向中央提報修正計劃。

官員分析，若中央補助款未足額到位，勢必影響捷運工程契約執行、及衍生履約與違約等爭議，也會影響統包廠商資金調度，恐造成捷運推動進度延宕。

高捷岡山路竹延伸線2A段將銜接RK1岡山車站站。（記者王榮祥攝）

