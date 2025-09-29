國慶倒數》超驚人！國旗達人出手 2萬面旗海飄揚桃園

龍岡圓環旁公園旗海飄揚，吸引民眾前往搶拍、打卡。（記者李容萍攝）

國旗達人張老旺自掏腰包辦國慶升旗， 讓2萬面國旗旗海飄揚。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕雙十國慶將至，每年這時候大家都會曬出國旗美照應景，高齡85歲的桃園國旗屋米干老闆張老旺舉辦國慶升旗活動今年邁入第31年，升旗活動比照去年，移師至龍岡圓環旁公園舉辦，現場搭配多達2萬面旗海飄揚，拍起來超搶眼！

張老旺是異域孤軍後代，過去整理爸爸遺物，發現媽媽親手縫製的國旗，立志要掛國旗掛到死，這31年來他自費舉辦國慶升旗，從一開始的3個人參加至今成為地方盛事；過去國慶升旗活動在雲南文化公園舉辦，因鄰近大樓住戶反映聲音大加上造成交通壅塞，前年改到龍江活動中心，去年找到中壢區龍平里長李慶融協助，首度移師至龍岡圓環旁公園舉行。

張老旺說，去年因為心臟問題動手術花了120萬元，導致今年活動缺乏經費，加上人工、物料年年漲價，往年掛2萬面國旗經費要80萬至100萬元，但今年經費僅有45萬元，其中有半數的國旗購買全新的，另一半只能沿用去年留下堪用的國旗。幸好桃園市議會議長邱奕勝主動聯繫要贊助5000面國旗，桃園市榮民服務處也贊助1萬面國旗，讓他吃了定心丸能在10月10日前順利完成會場布置。

張老旺提到，雖然自己年事已高，只能提早從9月初開始掛國旗，自己每天仍到會場布置從早忙到晚，從第1年到現在，從未發出邀請函請任何人參加活動，但仍有許多政治人物像是前總統馬英九等人都曾來參加，雖然老婆、孩子都反對他再辦國慶升旗，只要自己還能動，他就一定會把國旗繼續掛下去，也歡迎愛國、愛國旗的民眾，當天上午10點親臨現場參加升旗活動。

除了國旗屋升旗典禮，平鎮區忠貞新村文化園區將舉辦「2025魅力金三角國慶雙十嘉年華」活動，雙十節當天有重機大遊行，還有儀隊進場表演、向英雄致敬頒獎典禮、金三角美食達人體驗秀，晚間6點至10點舉辦國慶音樂晚會；10月10日至12日上午11點至傍晚5點另有國慶市集，在地特色美食及伴手禮吃喝玩樂一次滿足。

龍岡圓環旁公園旗海飄揚，吸引民眾前往搶拍、打卡。（記者李容萍攝）

龍岡圓環的婆媽協助綁國旗。（記者李容萍攝）

龍岡圓環旁龍東路也掛起大國旗。（記者李容萍攝）

