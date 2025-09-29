為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台鐵鳳山車站大樓假日點亮「空中鳳城」迎賓 周邊環狀道路10月底貫通

    2025/09/29 23:15 記者陳文嬋／高雄報導
    台鐵鳳山車站大樓假日點亮「空中鳳城」迎賓。（記者陳文嬋攝）

    台鐵鳳山火車站開發大樓假日點亮「空中鳳城」迎賓，周邊環狀道路10月底貫通，增設臨停接送區，自行車道串連至綠園道，還有護城河曹公圳環繞其中，民眾乘風而行，也能親近水岸，暢遊鳳山古城。

    鳳山建城237年，鐵道局以古城拱門意象，打造「空中鳳城」大樓，成為鳳山地標，持續辦理大樓驗收，力拚11月驗收通過，並推動大樓燈光優化，預計明年農曆春節前完成，假日與節慶點亮迎賓，平日兼顧節能減亮。

    市府打通曹謹路，全長280公尺、寬度15公尺，進行廣場與人行道銜接工程，將整平車站至曹謹路地面，改善高低落差1至2公尺，也將一併拆除木欄杆，維護民眾通行安全。

    曹謹路規劃為單行道，將增設汽機車臨停接送區、計程車招呼站等，方便民眾搭車，預計10月底通車；現有公車站位於車站前方曹公路上維持不變，兩者分流將改善交通亂象。

    市府表示，未來民眾行駛曹謹路接送親友，順接至和平路及五權路；也可銜接車站地下停車場，不用繞一大圈，民眾停車或接送更方便。

    「空中鳳城」點亮迎賓，護城河曹公圳環繞其中。（記者陳文嬋攝）

