舊衣箱旁14大袋垃圾「非貨底」？和美清潔隊：疑代清運業者所為

彰化縣和美鎮舊衣回收箱日前遭人丟棄14大包麻布袋的垃圾。（和美清潔隊提供）

彰化縣和美鎮舊衣回收箱日前遭人丟棄14大包麻布袋垃圾，裡頭有大量衣服與有瑕疵的包包，被懷疑是賣不掉的「貨底」，經警方調閱監視器確認是機車騎士所為；環保局通知民眾說明，對方提出整理古厝照片，強調並非「貨底」，但和美清潔隊認為，不能排除是專業代清運業者所為，仍待進一步調查。

和美清潔隊長葉木樹指出，因為打包手法太純熟，就算不是攤商賣不掉的「貨底」，也懷疑是代清運業者所打包。近來許多民宅轉手、或是年輕一代移居外地，往往會請民間業者來清掃，而清潔隊都有協助清運大量的家居垃圾，可以來電預約，依照規定收費，半車約為1500元，除非是特定時節有推出免費清運，其餘就是要收費。

葉木樹強調，只要是民宅一般民生垃圾，清潔隊都有收運，大量垃圾或是大型家具也有提供付費清運服務，會根據數量多寡到府查估收費，只是有民眾便宜行事，亂丟或是丟在回收箱旁。

由於和美鎮公所回收箱有得標業者負責清運回收，但只要丟在回收箱外面，就是清潔隊要處理。葉木樹表示，無論是一般垃圾或是資源回收丟在回收箱外，都可以依據廢棄物清理法，最高開罰6000元，亂丟的東西將交還給行為人自行處理。

環保局已通知機車騎士說明，對方也出示整理古厝照片，為了慎重起見，稽查員將會親自到場進一步調查與了解。

