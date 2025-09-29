恐怖畫面曝光》4天撈4萬尾 桃園中壢老街溪魚群浮頭死亡

中壢老街溪出現大量魚群死亡（紅框處），水務局派工打撈魚屍。（桃市水務局提供）

桃園市中壢區洽溪（屬區域排水）三聖宮前河段8月24日出現大量魚隻浮頭缺氧瀕死，時隔1個月，穩坐桃園市最強觀光景點人潮冠軍寶座的中壢老街溪步道近日也散發陣陣惡臭，目視溪水沿岸浮現許多死魚。市府環保局獲報前往檢測水質，經檢驗水質未有明顯異常情形，研判應是近期天氣因素及溶氧偏低造成魚類死亡。

環保局稽查人員初步研判這類自然因素引起的魚群窒息死亡，在季節交替或氣候劇變時偶有所聞。現場溪水中仍有大量魚群存活，且未發現任何異常排放廢水或污染情事，第一時間通報水務局接手處理。

水務局河岸地工程管理科長王瀚逸表示，水務局於26日晚間接獲通報並開始派工清除，直至今日已第4天，從老街溪新明橋一路清理至高速公路橋長度約1.2公里，截至今日中午調派約60人次到現場，連日共打撈約4萬尾魚屍。

王瀚逸強調，目前現場的魚屍多數已清完，但根據以往經驗，未來一週還是會有零星死魚發生，我們會派員加強河道巡視及撿拾死魚，以維持老街溪河道環境。

水務局派工打撈魚屍，裝袋處理。（桃市水務局提供）

中壢老街溪出現大量魚群死亡，環保局獲報前往檢測水質。（桃市環保局提供）

