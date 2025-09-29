花蓮堰塞湖溢流釀災增至18死 衛福部募款破4億元

數萬人次的「鏟子超人」們，持續在花蓮光復協助救災，直到傍晚時分才收工列隊向光復車站移動。（記者王榮祥攝）

〔中央社〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，搜救人員今天上午在馬太鞍溪下游加里洞部落沿岸發現一具屍體，整起災情增至18死。另外，衛福部宣布專案募款已募得逾新台幣4億元。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水除冲斷馬太鞍溪橋外，也漫過堤防冲進光復鄉部落、社區道路，造成當地水深最深時近1層樓高，車輛泡水或被冲走，且多名民眾一度受困。

中央災害應變中心今天最新統計，災情共釀18死、6失聯、114傷，當地火車站已出現志工返鄉潮，共動用8713人次警民力交管，災區仍維持紅色警戒。

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量持續下降，農業部林業及自然保育署今天最新統計，目前大約是溢流前6.7%，仍維持紅色警戒。

馬太鞍溪右岸光復堤段的導水路已完成，後續將全面展開復建與疏濬。（水利署提供）

馬太鞍溪堰塞湖洪災造成下游光復市區大淹水，光復堤防也被冲毀長達2公里，水利署在2天努力下，今天上午已把馬太鞍溪流入市區的水導引到深水槽，成功改道。

水利署長林元鵬說，既然水已經改道成功，可以提升市區救災效率，即刻進行第一道防線土堤的堆置，總共動員150部機具及200名人員投入現場，以2週內完成第一道土堤的構置目標。

國軍持續投入人力協助光復鄉復建。（記者王榮祥攝）

颱風樺加沙重創花蓮，國防部今天表示，部長顧立雄在「馬太鞍堰塞湖專案」管制會議中肯定官兵救災，並遵循總統賴清德、行政院長卓榮泰指導，以在中秋節前讓受災民眾恢復正常生活為目標。

賴總統今天說，光復鄉持續湧入來自全台各地的救災超人，也看到國軍弟兄姊妹來回奔波的身影，非常感謝每位志工夥伴、國軍的奉獻，展現台灣最珍貴的團結力量。

賴總統透過臉書表示，他希望能在中秋節前，協助民眾恢復日常生活。已經請國防部，務必以此為目標，全力以赴。他也提醒國防部，要隨時關心災區氣候以及官兵健康，讓官兵安全、安心執行任務。

衛福部今天公布，統計至28日晚間11時59分，「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」已經募得18萬餘筆、共4億3353萬元善款，距離募款目標5億元已突破86%。

富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興宣布，共同捐助2000萬元，協助災後重建等工作。此外，富邦人壽提供保戶傷亡慰問金，針對傷亡保戶提供身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元的慰問金。

中國信託集團今天宣布，捐款2000萬元，專款用於花蓮地區受災學童助學、生活援助，以及受災家庭災後救助與家園重建、復原等項目，期盼受災民眾早日度過難關。

花蓮縣長徐榛蔚今天在前進指揮中心受訪時表示，縣府正擬規劃財源，預計每戶災民發放5萬元慰助金（包括1萬元慰問金、4萬元救助金），視行政程序可望最快10月3日發放，以協助災民添購所需物品，早日恢復生活。

台水今天表示，提供受災戶用水減免措施，花蓮縣光復鄉用戶減免一期（9月至10月）水費，讓民眾安心清理家園。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，重建復原經費受關注。行政院發言人李慧芝今天說，「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」特別條例的災區範圍已含花蓮縣，此特別預算規模有600億元，若有需求政院會再提出追加特別預算，盼立院支持。

台鐵為因應光復鄉救災需求，透過加開、增停及延駛等方式，確保救災超人與物資運輸順利進行。（記者游太郎攝）

馬太鞍溪堰塞湖洪災發生後，各地愛心湧入，有醫療團、物資車、義煮團、重機具等被縣府管制卡住，引發民怨；花蓮縣政府今天道歉表示，交通壅塞而嚴格管制，今後確認參與救災立即放行。

花蓮縣政府行研處長陳建村在記者會中表示，前幾天因交管造成鄉親或志工各單位不便，向大家致歉，昨晚徹夜檢討交通管制作為，重新檢討並隨時滾動應變。

因應光復鄉救災需求，台鐵晚間發布新聞稿表示，持續以特別加強列車疏運服務，透過加開、增停及延駛等方式，確保救災超人與物資運輸順利進行，自9月30日起至10月15日止，都將加開DMU柴油客車12輛4列及區間車4列，共計8列次。

這次災情除人命傷亡、農業損失慘重，縣府初估已逾3.3億元，休閒農業產業損失逾5000萬元，對以農業為主要支柱的光復鄉而言，產業衝擊相當大。

而在洪水冲進家中時，住重災區敦厚路的作家赫恪正在寫作，緊急躲2樓被救出；但他珍貴作品及3萬本藏書全泡湯，畢生心血化為烏有，仍樂觀當作是一次重生。

花蓮慈濟醫院到光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災害地區開設3個醫療站，因路面泥濘難行，醫材補給運送困難，所幸熱心越野車友幫忙解圍。醫療站也因應臨場狀況，更新服務時間。

