    首頁 > 生活

    宜蘭佛光大學師生帶菜刀、砧板 馳援花蓮義煮團

    2025/09/29 21:18 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭佛大蔬食系師生帶著烹飪器具前往花蓮災區義煮。（圖由佛大提供）

    花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流造成慘重災情，宜蘭縣佛光大學健康與創意蔬食產業學系自主成立災區義煮團，今天（29日）前進災區義煮，由於響應人數踴躍，蔬食系決定10月4日再派一團，以實際行動支持當地災後重建。

    佛大蔬食系主任詹丕宗號召師生參加義煮，獲得熱烈回響，所需交通與餐食費用，由他先前募款而來善款支應，首批義煮團共有21名師生加入，今天搭乘電聯車前往花蓮。

    蔬食系老師陳楓洲準備素包與饅頭作為行前補給，系上同學們帶著菜刀、砧板等必備器具，從校園各地集結後啟程，參加義煮的同學形容，他們搭乘的車廂內擠滿志工，滿是身穿雨鞋、懷抱愛心的身影，場面令人動容。

    除了蔬食系師生，佛大各系職員與學生陸續投入救災行列，有人身為花蓮子弟返鄉重建家園，也有人利用車輛幫忙運送物資，並加入「鏟子超人」志工團隊，展現佛大人關懷社會的精神。

    佛大蔬食系自主成立花蓮災區義煮團，以實際行動支持當地災後重建。（圖由佛大提供）

