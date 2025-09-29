福和橋下橋公車專用道開放 北市議員指行人庇護空間大到不易消化車流

福和橋下橋端公車專用道下午啟用。（記者董冠怡攝）

公館圓環正交路型今天（教師節連假最後一天）清晨六點啟用，並於不致影響車流順暢下，持續繪設行穿線及公車專用道標線，截至下午四點半觀察，公車專用道標線已完成，並開放下福和橋的公車接續通行，尚未完成的區域則有義交指揮。議員王欣儀表示，假日行車路況大致順暢，但仍可見駕駛因路型突然大改，不太適應稍作猶豫，且令人不解的是，東南角的行人庇護空間與平面圖落差過大，還以為是廣場。

王欣儀說，可以理解市府為了將7岔路口改成正交，在4個街角增設行人設施面積，但因既有的平面圖看不出實際大小，到場驚見比想像中大很多，導致路幅縮小、空間狹窄，羅斯福路右轉基隆路的車流恐不易消化，且有右轉需求的公車轉彎相對吃力，二台的話可能卡住，現場義交也覺得目前暫時以軟桿圍起的範圍太大，甚至有民眾疑惑，怎麼像是把「鎮地（台語占地方之意）」的東西挪到其他地方，中間通了反而旁邊不通，已向交通局反映，再視使用狀況評估如何調整。

請繼續往下閱讀...

明天是連假過後第一個上班日，交通管制工程處副處長黃惠如受訪指出，持續觀察車流狀況，加派人手確保路口通行順暢，針對易壅塞方向路段進行號誌調整、檢討現場動線有無轉向阻礙，公共運輸處也會派員前往公車專用道、原本路側站位，了解公車停靠、上下車情形，指引協助乘客順利搭車。

以軟桿圍成的行人庇護空間。（記者董冠怡攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法