桃竹交界新景點！羅馬公路優化完工 年底啟用

羅馬公路起點入口空間新亮相。（記者李容萍攝）

高遶溪步道以修舊如舊方式整修並新增跨河繩橋。（記者李容萍攝）

高遶溪步道以修舊如舊方式整修並新增跨河繩橋。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區羅馬公路，自復興羅浮部落連結至新竹關西馬武督部落，全長37.5公里，沿途可居高臨下觀賞石門水庫風景美景，是許多自行車及重機騎士的夢幻路線。除了騎車賞景，羅馬公路沿線為原民部落的重要廊帶，昔日的古道生態豐富，更是古道健行的最佳體驗；市府觀光旅遊局營造步道健行、自行車及重機騎乘舒適遊程，重新規劃羅馬公路起點入口空間、整建沿途休憩區及停靠點，工程已完工正辦理驗收作業，預計今年底啟用。

觀旅局觀光技術科長張兆斌表示，羅馬公路沿鳳山溪上游河岸開闢，因結合「羅浮」與「馬武督」兩地地名首字而得名，以蜿蜒的山路、壯麗的自然景色和豐富的原民文化聞名，不僅吸引自行車騎士前來挑戰，也是新竹通往桃園山區或宜蘭的觀光路線，市府近年爭取交通部觀光署補助陸續完成高遶古圳步道1、2期（3850萬元）、溪口部落環境改善工程（1200萬元），以及近日新完工的羅馬公路「景點優化體驗加值計畫」工程（1500萬元）。

張兆斌說，高遶溪古圳步道早期是族人狩獵及出草祭儀的山徑，到清朝時期漢人入山後為原、漢共用的交通山徑走道，在日治時代是日人做為治理前山蕃界的要道及飲用水的路徑。改善前步道現況是原始植生土石路段，長期因無妥善整理雜林叢生且步道路面高低不平，缺乏安全性及舒適性；觀旅局以修舊如舊方式重新整修，將步道斷點整合串連，於危險區段設置護欄，途中新增21公尺長的跨河繩橋，途中有休憩設施及導覽指標牌，讓北橫觀光延伸到羅馬公路。

市府去年爭取觀光署補助加上地方自籌經費共1500萬元，今年3月開工重新營造羅馬公路起點入口空間、奎輝溪旁休憩區及沿線零星停靠點建置，改善休憩點為一友善的停留處，並種植原生樹種，改善設施、空間的機能，提升羅馬公路整體遊憩服務品質。

高遶溪古圳步道早期是族人狩獵及出草祭儀的山徑。（記者李容萍攝）

羅馬公路的步道已完成節點改善。（記者李容萍攝）

高遶溪古圳步道早期是族人狩獵及出草祭儀的山徑。（記者李容萍攝）

高遶溪步道設有休憩設施及導覽指標牌，讓北橫觀光延伸到羅馬公路。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法