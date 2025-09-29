為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    畫面曝光！鏟子超人+國軍清淤 光復鄉民終於在乾淨1樓吃飯

    2025/09/29 20:48 記者王榮祥／花蓮報導
    花蓮光復鄉部分民宅完成清淤，住戶在終於乾淨的一樓吃晚飯。（記者王榮祥攝）

    花蓮光復鄉部分民宅完成清淤，住戶在終於乾淨的一樓吃晚飯。（記者王榮祥攝）

    光復鄉市區主要街道部分路段已恢復既有空間。（記者王榮祥攝）

    光復鄉市區主要街道部分路段已恢復既有空間。（記者王榮祥攝）

    今天仍有大批鏟子超人現身光復，忙到傍晚才收工。（記者王榮祥攝）

    今天仍有大批鏟子超人現身光復，忙到傍晚才收工。（記者王榮祥攝）

    〔記者王榮祥／花蓮報導〕數萬鏟子超人、數千國軍弟兄，還有大批怪手司機與來自四面八方的民間愛心，在教師節3天連假結束前，齊力幫助花蓮縣光復鄉逐漸走出泥淖，昨晚與今晚，已有部分住家可在乾淨的一樓用餐。

    花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤，造成光復鄉大半鄉境被沖出堤防的泥水淹沒，國軍調查超過1600戶民宅被汙泥侵入，市區街道、住家滿目瘡痍。

    數萬鏟子超人在教師節連假期間放棄休息，從各縣市齊聚光復鄉，再分頭深入災區協助家戶清除淤泥，至昨天為止已有約600戶清淤完成，市區主要街道原本堆置大批爛泥與廢棄物，經各單位努力清除，也有部分路段恢復既有空間。

    少數商家今晚已開始整理門面，有些家戶則在歷經連續多日髒污後，選擇在終於乾淨的一樓吃飯，部分較晚收工的鏟子超人經過時，無論認識與否、受災戶都會說聲謝，還會多問一句吃飯了沒?

    沒到現場的民眾也透過各種方式參與救災，有的在路上分送便當、有人協助接駁，還有人守在火車站閘門前，看到拿著鏟子、或穿著雨鞋的民眾，就遞上一杯飲料感謝大家來花蓮。

    國軍弟兄晚上加班，全力移除路面廢棄物。（記者王榮祥攝）

    國軍弟兄晚上加班，全力移除路面廢棄物。（記者王榮祥攝）

