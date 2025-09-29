為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    取消出遊投入花蓮救災 台中特搜隊員完成任務返台中

    2025/09/29 20:40 記者陳建志／台中報導
    台中市特種搜救隊今天圓滿完成任務從花蓮光復災區撤離，並平安返回台中，消防局長孫福佑（左）代表台中市長盧秀燕致贈加菜金。（記者陳建志翻攝）

    台中市特種搜救隊今天圓滿完成任務從花蓮光復災區撤離，並平安返回台中，消防局長孫福佑（左）代表台中市長盧秀燕致贈加菜金。（記者陳建志翻攝）

    花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重災情，台中市特種搜救隊第一時間整備人力與裝備，跨越數百公里趕赴災區投入救援。歷經多日艱鉅任務後，經光復糖廠前進指揮所確認，今天撤離災區並在下午平安返抵台中，台中市消防局長孫福佑代表市長盧秀燕迎接隊員並致贈加菜金，表達對搜救成員的感謝。

    台中市消防局指出，此次出勤，特搜隊出動各式消防車輛、無人機、搜救犬及專業人員，晝夜執行搜救、醫療救護、安置與物資搬運。截至今天早上8點，累計承接任務共27件，搜尋324戶，成功接觸民眾29名，總共救出或協助撤離23名（含3名罹難者）、就地避難6名，並即時提供必要物資援助。

    台中市消防局表示，台中特搜是最後一批撤離的隊伍，充分展現「哪裡有需要，台中隊就在哪裡」的精神。

    在此次任務中，隊員與支援人員的犧牲奉獻處處可見，其中國光分隊隊員莊孟委，原已規劃帶家人前往清境旅遊，卻在接獲任務派遣後，立即取消行程趕赴花蓮支援；光田醫院高正國主任更是心繫中市特搜，在9月24日隊員受派支援花蓮勤務時，秉持「同島一命」精神，立即主動被徵召出勤，在災區期間，累計處理醫療案件共4件，為前線傷病民眾與特搜隊員健康提供了堅實守護。

    消防局長孫福佑指出，特搜隊不僅圓滿完成任務，更在災區堅守到最後，協助中央與地方完成整體救援工作，這份毅力與專業值得最高肯定。市府將持續精進裝備與訓練，確保未來面對重大災害時，能再度挺身而出。台中市政府今天下午也在消防局前廣場迎接英雄們平安返鄉，並頒發加菜金，向所有投入救災的特搜隊員及支援醫護致上最崇高的敬意。

