    首頁 > 生活

    全國高中地理奧林匹亞 高雄中學奪2金1銀3銅

    2025/09/29 20:22 記者黃良傑／高雄報導
    蔡顓瑋（右）、呂冠成（中）二人榮獲個人組金牌，呂將参加國際賽，指導老師為張瑋蓁（左）。（高雄中學提供）

    全國大型競賽第24屆「高中地理奧林匹亞」，總決賽連續2週於高雄師範大學舉行，高雄中學包辦高中地理奧林匹亞2金、1銀、3銅佳績。

    高中社會領域少見的全國性大型競賽活動第24屆「高中地理奧林匹亞」總決賽接連2天在國立高雄師範大學舉辦，共分三組，個人組、實察繪圖組（繪圖並要寫觀察報告）、專題組（有論文、海報比賽）。

    高雄中學蔡顓瑋和呂冠成同學獲得個人組金牌，其中，呂冠成因奪金取得國手資格；雄中蔡鎮宇同學則獲得銀牌，陳昱綸、鄭新翰、李翊豪3人也獲得銅牌，洪銘君、郭益庭、蔡曜任和林睿洋4位雄中學生獲得決賽入選。

    此外，「實察繪圖組」曾利翔、鄭新翰2位同學以「瑯嶠卑南古道-旭海段 台灣最後一段未開發的海岸線」拿到銅牌，並獲得國土測繪圖資獎；「專題組」則由郭亮星、蔡鎮安、蔡鎮宇以「螞蟻的輕軌輕旅行—演算法應用於旅程優化的探究」獲得銅牌，並得到海報佳作獎。

    勇奪個人組金牌的蔡顓瑋同學表示，參賽過程很有趣，可以看到世界很多不同的面貌，自然地理的部分實在蠻挑戰的，我需要更努力，繼續主動求知；另一位金牌得主呂冠成表示，對於奪金他感到很意外，哥哥呂政道同學也是雄中校友，是2023年代表台灣參加印尼國際賽的國手之一，當年獲得國際賽銅牌，弟弟如今也取得國手資格，希望未來國際賽能為台灣爭取好成績。

