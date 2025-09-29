花蓮光復部落青年喊「我想有個家」 盼望「中繼安置」方案

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。（資料照）

花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，當地原民部落積極自救，但近期有部落青年提出訴求，希望有中繼安置計畫，讓族人住在一起、共商重建議題。學者也認為，政府應提供中繼安置方案，保留在地力量、維持社區原有架構，增加未來修復的機會，也有利於受災民眾回到社區後的長期生活。

一名Fata’an部落的青年Kulas在臉書發出貼文指出，自災情發生以來，光復國小與長老教會皆依靠阿美族傳統社會制度的年齡階層組織自主運作，至今沒有獲得花蓮縣政府的協助，但部落自救會人力與量能不足，且目前部落族人收容處仍處於警戒區內，回復家園也需要相當長的時間，需要中繼安置計畫讓族人能夠住在一起，共商及面對部落重建議題。

近期持續在大進國小的安置中心協助受災民眾訪查、執行社工工作的東華大學民族發展與社會工作學系副教授黃盈豪認為，雖衛福部提供7+7的住宿補貼，但性質比較像是「安心計畫」，主要目的還是緊急避難。

黃盈豪指出，這類措施就長期來看，反而會把原本應該是一個整體的部落分散到不同的旅宿飯店，把社區與在地的力量打散，居民也無法好好討論往後如何重建，往後就學、就業、就醫、就養問題同樣會一一浮現。

921震後採組合屋 莫拉克颱風用營區安置

因此，黃盈豪認為，政府應提供受災民眾中繼安置方案，在災後復原所需的漫長時間中，避免拆散原有的部落或社區架構，給予能夠較長期生活、安心討論如何重建家園的地方，過去在921大地震與莫拉克颱風過後，都有啟動類似作為，其中921震後是採取組合屋形式，莫拉克颱風後則是以營區安置。

「不能讓居民完全分散、覺得有地方住就好！」黃盈豪強調，保留在地的力量、維持社區的架構，不只能增加長期修復的機會，等到能夠重回家園時，居民也能彼此互相協助、繼續努力生活。

黃盈豪也提到，部落組織對於阿美族來說非常重要，由在地組織進行救災是最適合的，外界提供協助時，應該肯認、支持這樣的在地組織，並與當地部落、組織建立好的合作機制，不該一切都由外來的人做決定，也應思考如何讓在地非政府組織（NGO）或社福團體承接政府資源，合作展開中長期的社區重建。

