中秋後恐受水氣影響？水利署：馬太鞍溪防堵加派機具、人力修復

經濟部水利署組長李榮富指出，為了加速修復進度，已召集全國各地河川分署到花蓮光復馬太安溪進行搶修搶險工作，今天到場施工機具已達65台。（記者陸運鋒翻攝）

馬太鞍溪堰塞湖潰流今晚舉行第21次工作會報會後記者會，對於中秋連假後，若熱帶擾動發展起來，水氣有可能影響台灣，對此，經濟部水利署組長李榮富指出，為了加速修復進度，已召集全國各地河川分署到花蓮光復馬太鞍溪進行搶修搶險工作，今天到場施工機具已達65台，後續盡可能再加派機具、人力，讓修復工作能夠盡速完成。

李榮富表示，這次水利設施總共有3處堤防受損，受損長度約2860公尺，預計2週完成搶險（修）工作，3個月內完成堤防加強加固，明年汛期前完成復建工作。

請繼續往下閱讀...

李榮富指出，對於後續可能還有熱帶氣壓的擾動會造成降雨情形，為加速修復進度，已經召集全國各地河川分署到花蓮光復馬太鞍溪進行搶修搶險工作，今天到場施工機具已達65台，後續還是會依原來規劃時程以外，盡可能再加派一些機具、人力，讓修復工作能夠迅速完成。

至於光復鄉有1600戶民宅受損部分如何協助，國土署副總工程司蘇建隆指出，中長期有研擬相關補貼方案，包括重建或修繕貸款利息補貼，也有租金補貼及租屋媒合，短期會安置旅宿提供受災居民做相關申請。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法