中秋倒數》基隆人哀嚎！戶外景點禁烤肉 罰款5000元起跳

基隆市情人湖風景區，曾設有烤肉區，數年前明令禁止烤肉。（記者俞肇福攝）

10月6日（下週一）是中秋節，由於有3天連續假期，各大量販店或賣場紛紛推出烤肉用具，有基隆到外地就讀大學的學生，要找同學回來基隆烤肉，結果才發現，基隆市戶外景區、公園全部「禁止烤肉」，無處可烤肉在社群媒體哀嚎。只要在戶外公共場域烤肉，基本上都是違法行為。違者將依照烤肉地點的主管機關來開罰，罰款最低新台幣5000元、最高處100萬元。

基隆市情人湖、湖海灣、汫水澳（湖海路大帳棚）及和平島4地，主管機關為交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處（以下簡稱為北觀處），民眾在此處烤肉，依照發展觀光條例第64條將處5000元以上，若情節嚴重可處罰新台幣100萬元。北觀處副處長吳建志說，多數民眾在接獲勸導時均會收攤離開，很少有開罰案例。

請繼續往下閱讀...

基隆市政府產業發展處處長蔡馥嚀表示，目前基隆已無合法烤肉區，在戶外公共場域烤肉，基本上都是違法行為。包括大家熟悉的暖東苗圃、各漁港與大武崙沙灘、海興游泳池及周邊廊帶及基隆嶼，均不得烤肉，罰款則依烤肉所在地來開罰，例如在漁港內空地烤肉，依漁港法開罰3萬到15萬元，如果是海邊或溪邊，依發展觀光條例開罰，就是從5000元到100萬元。

民眾若在住家門口或騎樓烤肉，如果烤肉產生濃煙遮蔽交通或妨礙通行，警察到場會先予以勸導，如果勸導不聽，則將依照違反道路交通管理條例開罰1200元到2400元。

基隆市湖海路大帳篷區，遠眺基隆嶼風景秀麗，主管機關明令禁止烤肉。（記者俞肇福攝）

交通部觀光署北觀處在轄下風景區豎立告示牌，明令禁止露營烤肉。（記者俞肇福攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法