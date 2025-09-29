收假了！ 今晚國1、國5北返車潮預計22點紓解

國道3號北向141.5公里處29日下午發生事故，導致後方車流回堵。（高公局提供）

今天（9月29日）是教師節連續假期收假日，高速公路局表示，國道較為壅塞路段，包括國道1號關西至大溪、國道3號苗栗至湖口、國道5號宜蘭至坪林等北向路段，預計晚間9、10時以後紓解。

國道路況預報員許文瑜表示，北部地區壅塞路段，國3北向關西至大溪路段預計晚間9時以後紓解；國1北向苗栗至湖口路段、國5北向宜蘭至坪林路段，預計晚間10時以後紓解。中部地區國1北向西螺至埔鹽系統、國3北向大山至香山路段，預計晚間8時以後紓解。

回顧今天下午國道路況，主要壅塞路段包括國1北向頭份至湖口、國3北向高原至大溪、國5北向宜蘭至坪林、國6西向東草屯至霧峰系統。截至傍晚5時，國道交通量為68百萬車公里，今天單日交通量預估為111百萬車公里。

另外，今天下午影響車流事故，下午1時39分國3北向141.5公里處2輛小客車追撞，造成後方車流回堵1公里；下午2時19分國3北向61.4公里處2輛小客車追撞，造成回堵4公里；下午3時59分國1北向88.4公里處2輛小客車追撞，造成回堵3公里。事故均於已排除。

