花蓮救災不停歇！台鐵加開列車至10/15 支援鏟子超人

台鐵持續加開運能至10月15日，確保「鏟子超人」及物資能抵達花蓮光復災區。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀嚴重災情，各地民眾化身「鏟子超人」湧入光復鄉救災，台鐵也加大運能，將超人及物資送抵災區。台鐵今（29日）宣布，9月30日至10月15日，每天加開8列次列車，觀光列車以外對號列車增停光復站，花東新自強號開放站票，光復站簡化進站流程，閘門全開，民眾領取乘車證明即可上車，事後再補票。

教師節連假為期三天（9月27日至29日）。台鐵統計，光復站的進出站人次，第一天約3萬人次，推估有1.5萬人湧入救災；第二天約4.1萬人次，推估約有2萬餘人投入救災。

請繼續往下閱讀...

因應光復鄉救災需求，台鐵也宣布未來半個月的輸運措施。9月30日至10月15日期間，台鐵加開DMU柴油客車12輛4列及區間車4列，共計8列次；所有上、下行對號列車增停光復站，但不含鳴日號、環島之星及山嵐號等觀光列車；起、訖站於花蓮至台東段間各站的新自強號，全面開放站票。

4102次區間車由花蓮（上午8時10分開）延長行駛至光復站，往返各1列次，並沿途停靠吉安、志學、壽豐、豐田、鳳林及萬榮等站；4124次區間車由花蓮（上午9時51分開）延長行駛至光復站，往返各1列次，並沿途停靠吉安、志學、壽豐、鳳林及萬榮等站。

光復站也簡化進站流程，站內閘門全開，改發進站證明單，讓民眾免排隊購票就能直接上車，之後再於回程車站補票即可。上午7至10時及下午3時至晚間7時30分為高峰時段，現場也會加強旅客動線分流及安全防護。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法