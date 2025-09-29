為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「終於看到地板了！」災民淚謝佛光人協助清除淤積爛泥

    2025/09/29 19:10 記者洪臣宏／高雄報導
    蘭陽佛光童軍團老少組合，清理獨居90歲阿嬤的住家。（佛光山提供）

    蘭陽佛光童軍團老少組合，清理獨居90歲阿嬤的住家。（佛光山提供）

    「終於看到地板了！」花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，救援工作進入第7天，佛光人迄今（29）日逾1500人次挺進災情最嚴重的佛祖街、馬太鞍部落，手持鏟子及刮泥耙，奮力沖刷淤積爛泥，當強力水柱沖開厚淤泥，受災屋主看到地板後激動落淚。

    馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，佛光人自發性前進災區，連日來在災區發送餐食，也調度機具協助清淤，人員搭配山貓機具開挖屋內深厚的爛泥；今天一早，光復車站就有一批批佛光人、青年及童軍加入救援行列，還有佛光大學學生前進災區救援。

    佛光山指出，重災區是佛祖街，不少家戶淤泥近一樓深，多數住家客廳淤泥逾一公尺，不少神主桌也滿是淤泥，在佛光山花蓮月光寺監寺妙勳法師調度下，佛光人前進佛祖街，目睹逾一人高的淤泥掩埋了客廳、佛堂、廚房，浴廁間也泥濘滿地，到處都是深逾小腿肚的爛泥，不少人清淤時也不時深陷泥漿中。

    蘭陽佛光童軍團團長林其發帶領佛光人及童軍，前進學士街9號，協助清理90歲獨居阿嬤的房子。林其發說，滿屋子淤泥逾小腿肚高，阿嬤女兒無助望天。經奮力清除，當強力水柱沖掉最後一層淤泥，屋主女兒李惠美感動落淚，直說「佛光人太暖心了！」此外，佛光救援團也在馬太鞍部落大華村協助清除及膝淤泥。

