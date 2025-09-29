花蓮光復災區飄肉香 業者現烤1500隻桶仔雞送災民、志工

餐飲業者吳佳賢今下午準備1500隻桶仔雞到花蓮光復糖廠販賣部前，現烤桶仔雞送給受災戶、志工及救災人員食用。（記者王錦義攝）

923洪災重創花蓮縣光復鄉，餐飲業者吳佳賢今下午準備1500隻桶仔雞到花蓮光復糖廠販賣部前，現烤送給受災戶、志工及救災人員食用，烤雞香氣吸引上百人排隊等候。吳佳賢說，「我覺得應該是人都會有想要互助的精神吧！」

吳佳賢說，原本準備了1000隻，好友加碼300隻，花蓮市民主里里長張東耀也加碼200隻，總共1500隻桶仔雞，今天現烤送給受災戶、志工及救災人員，不限定每人只能拿1隻，「這樣會比較方便，很多住在偏鄉的人真的比較遠、拿不到。」

吳佳賢表示，他們一群親友分別在北中南經營事業，使用自家養雞場養的黑羽土雞，醃漬、現烤一條龍；今天北中南親友各派一些人參加行動，開了9輛車到救災前線，雞肉都在冷藏車上吹冷氣，不怕品質受影響。

業者現烤桶仔雞，烤雞香氣吸引上百人排隊等候。（記者王錦義攝）

吳佳賢表示，他們一群親友分別在北中南經營事業，使用自家養雞場養的黑羽土雞，醃漬、現烤一條龍。（記者王錦義攝）

