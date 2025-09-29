為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮光復災區飄肉香 業者現烤1500隻桶仔雞送災民、志工

    2025/09/29 18:55 記者王錦義／花蓮報導
    餐飲業者吳佳賢今下午準備1500隻桶仔雞到花蓮光復糖廠販賣部前，現烤桶仔雞送給受災戶、志工及救災人員食用。（記者王錦義攝）

    餐飲業者吳佳賢今下午準備1500隻桶仔雞到花蓮光復糖廠販賣部前，現烤桶仔雞送給受災戶、志工及救災人員食用。（記者王錦義攝）

    923洪災重創花蓮縣光復鄉，餐飲業者吳佳賢今下午準備1500隻桶仔雞到花蓮光復糖廠販賣部前，現烤送給受災戶、志工及救災人員食用，烤雞香氣吸引上百人排隊等候。吳佳賢說，「我覺得應該是人都會有想要互助的精神吧！」

    吳佳賢說，原本準備了1000隻，好友加碼300隻，花蓮市民主里里長張東耀也加碼200隻，總共1500隻桶仔雞，今天現烤送給受災戶、志工及救災人員，不限定每人只能拿1隻，「這樣會比較方便，很多住在偏鄉的人真的比較遠、拿不到。」

    吳佳賢表示，他們一群親友分別在北中南經營事業，使用自家養雞場養的黑羽土雞，醃漬、現烤一條龍；今天北中南親友各派一些人參加行動，開了9輛車到救災前線，雞肉都在冷藏車上吹冷氣，不怕品質受影響。

    業者現烤桶仔雞，烤雞香氣吸引上百人排隊等候。（記者王錦義攝）

    業者現烤桶仔雞，烤雞香氣吸引上百人排隊等候。（記者王錦義攝）

    吳佳賢表示，他們一群親友分別在北中南經營事業，使用自家養雞場養的黑羽土雞，醃漬、現烤一條龍。（記者王錦義攝）

    吳佳賢表示，他們一群親友分別在北中南經營事業，使用自家養雞場養的黑羽土雞，醃漬、現烤一條龍。（記者王錦義攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播